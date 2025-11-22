Камеры у забора — когда видеонаблюдение нарушает приватность соседа

Видеокамера возле деревьев. Фото: Freepik

Для многих украинцев частный участок земли остается пространством безопасности и личной тишины. Камеры видеонаблюдения стали привычным решением для контроля территории, и хозяин имеет право устанавливать их на основании права собственности.

Как рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк, это не противоречит закону, пока камера фиксирует только то, что происходит в пределах частной земли.

Впрочем, чрезмерный угол обзора или неправильное расположение техники могут превратить систему безопасности в юридическую проблему. Защита собственного имущества не дает права вмешиваться в жизнь других, и именно это часто становится источником конфликтов между соседями.

Можно ли, чтобы был виден участок соседа

Проблемы возникают тогда, когда камера фиксирует пространство, которое не принадлежит владельцу.

"Когда камеры фиксируют соседский участок, окна или площадь, которая общая — тогда это может нарушать право на приватность", — отмечает юрист.

К рисковым зонам относятся:

часть двора соседа, которая попадает в кадр;

окна или внутренние помещения других людей;

общие пространства, где люди ожидают приватности.

В таких случаях сосед может потребовать устранения вмешательства или обратиться в полицию или суд. Закон однозначно становится на сторону того, чья частная жизнь была нарушена.

Когда камеры на участке считаются незаконными

Отдельные формы фиксации являются запрещенными независимо от того, где размещено оборудование.

"Скрытое наблюдение или звукозапись без соответствующего основания или без уведомления тех, кого снимают — запрещены", — подчеркивает Козляк.

Под запрет подпадают:

скрытые камеры, замаскированные устройства;

записи со звуком без уведомления;

сбор информации о лицах без законной цели.

Такие действия могут квалифицироваться как незаконный сбор персональных данных и привести к серьезной ответственности.

Безопасное решение для видеонаблюдения на участке

Чтобы избежать споров в будущем, стоит ограничить угол обзора камер и сфокусировать их исключительно на собственном пространстве. Полезными могут быть следующие шаги:

предупреждение людей о ведении видеозаписи;

установка камер выше или под другим углом;

периодическая проверка того, что именно попадает в кадр.

Такой подход позволяет совместить защиту имущества и уважение к приватности других людей, обеспечивая законность использования видеонаблюдения, констатирует эксперт.

