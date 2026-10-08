Парковка во дворе многоэтажного дома: можно ли зарезервировать место для автомобиля и запретить им пользоваться

Припаркованные автомобили возле дома. Фото: Новини.LIVE

Во дворах многоэтажных домов водители нередко пытаются зарезервировать для себя определённое место для автомобиля. Для этого используют цепи, столбики, конусы или даже устанавливают таблички "парковка". Однако привычка оставлять машину на одном месте не делает его частным, а самовольно установленный ограничитель не дает права запрещать другим жильцам пользоваться двором.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховный Суд.

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Можно ли зарезервировать место во дворе

Придомовая территория многоквартирного дома связана с общими правами его совладельцев. Верховный Суд отмечает, что владельцы квартир имеют право пользоваться землей, связанной с домом, а отсутствие отдельной государственной регистрации этого права само по себе не означает, что жильцы лишены возможности его защищать.

Поэтому один владелец квартиры не может просто объявить часть двора своей парковкой только потому, что он постоянно оставляет там автомобиль. Точно так же цепь, столбик или другая конструкция не превращают общую территорию в личное парковочное место.

Что касается столбиков и цепей

Отдельная проблема возникает, когда жилец физически перекрывает доступ к месту. Такие конструкции могут создавать препятствия для других совладельцев, особенно если из-за них невозможно свободно пользоваться частью двора или проездом.

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В судебной практике уже рассматривались споры о самовольном ограничении доступа к придомовой территории. Верховный Суд обращал внимание на то, что совладельцы имеют право требовать устранения препятствий в пользовании общей территорией.

В то же время важно отличать самовольно занятое место от организованной парковки, порядок которой установлен для всего дома. Один жилец не может в одиночку устанавливать такие правила только для собственного автомобиля.

Что делать, если сосед "занял" место

Если во дворе появился столбик, цепь или другая конструкция, сначала стоит обратиться в ОСМД или к управляющему дома и выяснить, на каком основании ее установили. Если соответствующего решения совладельцев нет, ситуацию можно зафиксировать на фото и потребовать убрать препятствие.

Если договориться с соседом не удается, владельцы квартир могут защищать свое право пользования общей территорией в правовом порядке. Верховный Суд подтверждает, что право совладельцев на судебную защиту не зависит только от того, зарегистрированы ли отдельно права на земельный участок.

Можно ли парковаться где угодно

Отсутствие у соседа права "забронировать" место не означает, что автомобиль можно оставлять где угодно. При парковке необходимо учитывать правила дорожного движения, не перекрывать проезд, входы в дом, подъезды для спецтехники и другие объекты, доступ к которым должен оставаться свободным.

Поэтому конфликт между жильцами лучше решать не по принципу "кто первым поставил машину", а с учетом правил пользования общей территорией и прав всех совладельцев.

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