Паркування у дворі багатоповерхівки: чи можна забронювати місце для авто та заборонити ним користуватися

Припарковані автомобілі біля будинку. Фото: Новини.LIVE

У дворах багатоповерхівок водії нерідко намагаються закріпити за собою певне місце для автомобіля. Для цього використовують ланцюги, стовпчики, конуси або навіть встановлюють таблички "парковка". Проте звичка залишати машину на одному місці не робить його приватним, а самовільно встановлений обмежувач не дає права забороняти іншим мешканцям користуватися двором.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Верховний Суд.

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Чи можна забронювати місце у дворі

Прибудинкова територія багатоквартирного будинку пов'язана зі спільними правами його співвласників. Верховний Суд зазначає, що власники квартир мають право користуватися землею, пов'язаною з будинком, а відсутність окремої державної реєстрації цього права сама по собі не означає, що мешканці позбавлені можливості його захищати.

Тому один власник квартири не може просто оголосити частину двору своєю парковкою лише тому, що він постійно залишає там автомобіль. Так само ланцюг, стовпчик або інша конструкція не перетворює спільну територію на особисте паркомісце.

Що зі стовпчиками та ланцюгами

Окрема проблема виникає, коли мешканець фізично перекриває доступ до місця. Такі конструкції можуть створювати перешкоди для інших співвласників, особливо якщо через них неможливо вільно користуватися частиною двору або проїздом.

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У судовій практиці вже розглядалися спори щодо самовільного обмеження доступу до прибудинкової території. Верховний Суд звертав увагу на те, що співвласники мають право вимагати усунення перешкод у користуванні спільною територією.

Водночас важливо відрізняти самовільно зайняте місце від організованого паркування, порядок якого визначений для всього будинку. Один мешканець не може одноосібно встановити такі правила лише для власного автомобіля.

Що робити, якщо сусід "зайняв" місце

Якщо у дворі з'явився стовпчик, ланцюг або інша конструкція, спочатку варто звернутися до ОСББ чи управителя будинку та з'ясувати, на якій підставі її встановили. Якщо відповідного рішення співвласників немає, ситуацію можна зафіксувати на фото та вимагати прибрати перешкоду.

Якщо домовитися із сусідом не вдається, власники квартир можуть захищати своє право користування спільною територією у правовому порядку. Верховний Суд підтверджує, що право співвласників на судовий захист не залежить лише від того, чи зареєстровані окремо права на земельну ділянку.

Чи можна паркуватися де завгодно

Відсутність у сусіда права "забронювати" місце не означає, що автомобіль можна залишати будь-де. Під час паркування потрібно враховувати правила дорожнього руху, не перекривати проїзд, входи до будинку, під'їзди для спецтехніки та інші об'єкти, доступ до яких має залишатися вільним.

Тому конфлікт між мешканцями краще вирішувати не за принципом "хто перший поставив машину", а з урахуванням правил користування спільною територією та прав усіх співвласників.

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