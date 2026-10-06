Спрос на квартиры меняется: за какие квадратные метры покупатели не хотят платить

Вид на жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Большой дом или просторная квартира с несколькими комнатами не всегда остаются мечтой после того, как дети покидают родительский дом. Старшее поколение может менять требования к жилью: хотеть меньше площади, меньше бытовых забот и в то же время оставаться как можно ближе к детям и внукам. Такой подход постепенно меняет само понятие комфортного жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Realtor.com.

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"Серебряное цунами" уже меняет рынок в США

В США этот процесс получил название "серебряное цунами". По прогнозу Realtor.com, в 2026–2036 годах старшее поколение может освободить около 13,9 млн домов. Причинами станут смерть владельцев, переезд в учреждения по уходу, изменение состава домохозяйства или переход на аренду.

Самое интересное, что на рынок будет поступать преимущественно большое семейное жилье. Около 9,9 млн из прогнозируемых объектов будут иметь три-четыре спальни, еще 3,6 млн — пять и более. Зато на небольшие дома с нулевым, одной или двумя спальнями придется лишь около 380 тысяч объектов.

Для Украины этот сценарий нельзя переносить буквально. Однако он показывает интересное изменение: когда жилье перестает быть нужным для большой семьи, его владельцы начинают искать другой формат — более компактный, удобный и ближе к родным.

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Родители хотят быть рядом, но не жить вместе

Когда дети вырастают и создают собственные семьи, большая квартира или дом постепенно теряют свою первоначальную функцию.

Когда-то четыре комнаты могли понадобиться для родителей и двоих детей. Но когда дети уезжают, владельцы остаются одни в жилье, которое продолжает требовать отопления, ремонта, уборки и расходов на содержание.

Поэтому для пожилых людей более привлекательным может стать другой сценарий: переехать поближе к детям, но не селиться с ними под одной крышей.

Например, родители могут приобрести небольшую квартиру в том же районе, где живут дети. Или выбрать жилье в соседнем доме, чтобы до внуков можно было дойти пешком за несколько минут.

Это дает сразу два преимущества: семья остается рядом, но каждый сохраняет свой уклад жизни и частную жизнь.

Что важнее лишних комнат

В такой ситуации дополнительная спальня может оказаться менее ценной, чем лифт, магазин рядом с домом или удобный транспорт.

Для пожилого владельца жилье становится комфортным, если не нужно преодолевать десятки ступенек, ехать через весь город за продуктами или просить детей помочь с каждым бытовым делом.

Поэтому при выборе квартиры на первый план могут выходить:

небольшая или средняя площадь;

лифт в доме;

невысокий этаж;

магазин и аптека поблизости;

доступный общественный транспорт;

медицинские учреждения неподалеку;

безопасный район;

парк или место для прогулок;

возможность быстро добраться до детей.

Фактически местоположение начинает заменять часть квадратных метров.

В Украине покупатели уже склоняются к более компактному жилью

Такой подход не противоречит поведению украинских покупателей в 2026 году. По данным, которые приводит «24 Канал» со ссылкой на показатели НБУ, средняя площадь квартиры в заключенных сделках составляла около 48 квадратных метров. В то же время средняя площадь продаваемых квартир превышает 65 квадратных метров.

Отдельный дом для родителей — не единственный вариант

Еще более интересная ситуация может сложиться в частном секторе.

Вместо огромного дома для трех поколений семья может выбрать жилье с двумя отдельными зонами. Например, у родителей есть собственная спальня, санузел и небольшая кухня, а у детей — другая часть дома с отдельным входом.

Такой формат позволяет помогать пожилым родственникам, не лишая их самостоятельности.

Для застройщиков такой запрос также может быть интересен. Жилье, позволяющее семье жить рядом, но иметь отдельные бытовые пространства, может стать отдельным направлением планировки.

Большая квартира может стать невыгодной для владельца

Это не означает, что трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры массово потеряют в цене. Но для их владельцев может измениться главный вопрос: кто именно будет покупателем такого жилья?

Семья с детьми может искать многокомнатную квартиру. А вот пара пенсионного возраста, которая хочет переехать поближе к детям, скорее всего, не будет нуждаться в большой площади.

Поэтому квартира площадью 80–100 квадратных метров в неудобном районе может уступать по привлекательности более компактному жилью площадью 45–60 квадратных метров рядом с транспортом, магазинами и семьей.

Для продавца это означает, что ликвидность жилья будет определяться не только количеством квадратных метров.

Что может измениться на рынке

Если украинские семьи постепенно переходят к модели "рядом, но отдельно", это может создать спрос на новый тип жилья — компактные квартиры в районах, где уже живут дети и внуки.

А большие квартиры и дома будут иметь преимущество не просто из-за площади, а в тех случаях, когда эта площадь действительно нужна покупателю.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на квартиры в странах ЕС и где украинцам стоит осторожнее покупать жилье. В отдельных странах недвижимость за год подорожала на 16%, что существенно повлияло на доступность жилья. Перед покупкой недвижимости за рубежом важно учитывать не только цену квартиры, но и тенденции местного рынка.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит необычное жилье в Украине, расположенное прямо на воде. Такой формат может обойтись покупателю примерно столько же, сколько обычная квартира, однако имеет свои особенности. Владельцу придётся учитывать не только цену такого жилья, но и расходы на его содержание и эксплуатацию.