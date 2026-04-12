Регистрация недвижимости за один день: какие услуги доступны в Украине в 2026 году

Оформление недвижимости в Украине постепенно переходит в быстрый формат обслуживания. Часть процедур, которые раньше занимали дни или даже недели, теперь можно решить за один визит — государственные регистраторы реально закрывают несколько ключевых запросов "день в день".

Это особенно важно в условиях военного положения, когда доступ к данным и скорость решений имеют критическое значение, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Исправление ошибок в реестре недвижимости

Одна из самых распространенных услуг — исправление технических ошибок в реестрах. Если вы заметили описку в своих документах или неправильный адрес в электронной базе, не стоит паниковать. Такие ошибки, которые допустил регистратор, исправляются абсолютно бесплатно и в день вашего обращения.

В 2026 году действует экстерриториальность: если ваш объект находится на временно оккупированной территории, вы можете обратиться к любому регистратору в Украине. Это право гарантирует актуальность ваших данных независимо от физического доступа к имуществу.

Государственная регистрация обременений на имущество

Защита собственности от незаконных действий часто требует наложения или снятия запретов в кратчайшие сроки. Регистрация обременений, таких как налоговый залог или арест по решению суда, сейчас происходит в течение одного рабочего дня.

Благодаря полной интеграции Государственного реестра с Единым реестром судебных решений, данные обновляются почти автоматически. Это позволяет оперативно защитить имущество или, наоборот, снять ограничения после выполнения обязательств перед государством или банком.

Выписка из реестра прав на недвижимое имущество

Получение официальной справки о владельце или истории объекта остается самым популярным запросом. Она нужна для проверки недвижимости перед покупкой, оформлением наследства или судебными делами.

Справку выдают в двух форматах:

по объекту — достаточно адреса, кадастрового номера или регистрационного кода;

по владельцу — по ФИО и идентификационному коду.

Информация предоставляется в тот же день, что делает ее одним из самых быстрых инструментов проверки.

