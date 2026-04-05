Налог на недвижимость: кто может не платить и какие льготы действуют в 2026 году

Україна
Главная Рынок недвижимости Налог на недвижимость: кто из украинцев может не платить в 2026 году

Дата публикации 5 апреля 2026 17:05
В 2026 году украинцы платят налог на недвижимость за предыдущий год. Однако этот платеж касается не всех владельцев жилья. Закон предусматривает четкие пределы площади и ряд исключений, которые позволяют избежать расходов. При этом важно понимать, когда именно возникает обязанность и как работают льготы.

Ведь далеко не каждый владелец недвижимости получит такое обязательство, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Брыкайло.

Какая площадь не облагается налогом

Для квартир действует базовая льгота — до 60 кв. м налог не начисляется. Если площадь больше, платить нужно только за "лишние" метры.

"Уплата налога начинается фактически с 61 квадратного метра", — отмечает Брыкайло.

В то же время для крупных объектов свыше 300 кв. м действует другое правило — льготы не применяются и дополнительно начисляется фиксированный платеж 25 тыс. грн в год.

Для жилых домов предел выше — 120 кв. м. Если площадь меньше, налог не уплачивается вообще.

В случае превышения — облагается налогом только разница. Например, при 150 кв. м платеж начислят только на 30 "лишних" метров.

Налог на недвижимость при совместной собственности

Льготы могут увеличиваться, если жилье оформлено на нескольких человек. Каждый совладелец получает свою "норму".

"Если квартира оформлена на двоих, фактически действует льгота 60 метров на каждого", — объясняет юрист.

Это позволяет не платить даже за более крупные объекты, если площадь распределена между собственниками.

Но есть ситуации, когда освобождение от налога не работает:

  • жилье сдается в аренду;
  • используется в бизнесе;
  • приносит доход.

В таких случаях налог придется платить независимо от площади.

Налог на недвижимость на оккупированной территории

Отдельно закон предусматривает полное освобождение для имущества на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

В этих случаях владельцы не платят налог вообще.

Когда возникает обязанность уплаты налога

Расчет осуществляет налоговая служба. Она направляет уведомление-решение, обычно до 1 июля.

"Если вы не получили уведомление, обязанности платить налог нет", — отмечает Брыкайло.

После получения документа есть 60 дней на оплату. За просрочку предусмотрены штрафы — от 5% до 10%.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году привычные налоги на жилье могут стать неприятным сюрпризом из-за обновленных сумм в квитанциях. Поскольку фискальная служба теперь автоматизировала учет данных, лучше заранее проверить свои начисления, чтобы избежать лишних расходов и штрафных санкций.

Также Новини.LIVE рассказывали, что продажа унаследованной земли часто сопровождается мифами об обязательных платежах в бюджет, хотя на самом деле налог начисляется далеко не всегда. Финансовые обязательства возникают только при определенных условиях, поскольку решающую роль играют целевое назначение участка, его размер и количество аналогичных операций в течение года.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
Реклама

