Реєстрація нерухомості за один день: які послуги доступні в Україні у 2026 році

Будинок у Києві та документи на столі. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Оформлення нерухомості в Україні поступово переходить у швидкий формат обслуговування. Частину процедур, які раніше займали дні або навіть тижні, тепер можна вирішити за один візит — державні реєстратори реально закривають кілька ключових запитів "день у день".

Це особливо важливо в умовах воєнного стану, коли доступ до даних і швидкість рішень мають критичне значення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Виправлення помилок у реєстрі нерухомості

Одна з найпоширеніших послуг — виправлення технічних помилок у реєстрах. Якщо ви помітили описку у своїх документах або неправильну адресу в електронній базі, не варто панікувати. Такі помилки, які припустив реєстратор, виправляються абсолютно безплатно та в день вашого звернення.

У 2026 році діє екстериторіальність: якщо ваш об'єкт знаходиться на тимчасово окупованій території, ви можете звернутися до будь-якого реєстратора в Україні. Це право гарантує актуальність ваших даних незалежно від фізичного доступу до майна.

Державна реєстрація обтяжень на майно

Захист власності від незаконних дій часто потребує накладення або зняття заборон у найкоротші терміни. Реєстрація обтяжень, як-от податкова застава або арешт за рішенням суду, зараз відбувається протягом одного робочого дня.

Читайте також:

Завдяки повній інтеграції Державного реєстру з Єдиним реєстром судових рішень, дані оновлюються майже автоматично. Це дозволяє оперативно захистити майно або, навпаки, зняти обмеження після виконання зобов'язань перед державою чи банком.

Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно

Отримання офіційної довідки про власника чи історію об'єкта залишається найпопулярнішим запитом. Вона потрібна для перевірки нерухомості перед купівлею, оформленням спадщини або судовими справами.

Довідку видають у двох форматах:

за об’єктом — достатньо адреси, кадастрового номера або реєстраційного коду;

за власником — за ПІБ та ідентифікаційним кодом.

Інформація надається в той самий день, що робить її одним із найшвидших інструментів перевірки.

Як повідомляли Новини.LIVE, наявність запису про обтяження в Реєстрі прав часто стає причиною паніки серед власників житла, які помилково сприймають це як пряму загрозу втрати майна. Насправді такий статус не завжди є критичним, проте він потребує швидкої юридичної оцінки та з'ясування причин обмеження.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські орендодавці та власники житла все частіше обирають дистанційну взаємодію з податковою, уникаючи черг у відділеннях. Завдяки цифровим сервісам можна миттєво відстежувати стан розрахунків із бюджетом, що допомагає вчасно гасити заборгованість та уникати зайвих штрафних санкцій.