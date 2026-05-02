Налог на недвижимость в Украине: кто освобожден от уплаты в 2026 году

Люди с документами и деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года вопрос налога на недвижимость становится особенно острым, ведь именно сейчас формируются списки плательщиков за прошлый год. Многие из владельцев квартир и домов ошибочно полагают, что платить придется каждому, у кого есть хотя бы какой-то объект в собственности.

Однако украинское законодательство предусматривает существенные льготы и исключения, которые позволяют законно оставить деньги в семейном бюджете, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Брыкайло.

Льготная площадь на квартиры и дома

Государство установило четкий лимит "бесплатных" метров, за которые налог не начисляется. Если вы владеете квартирой до 60 квадратов или домом до 120 квадратов, вы не должны государству ни копейки. Налог начисляется лишь на "излишек". Например, за квартиру площадью 65 метров придется уплатить лишь за 5 метров разницы.

"То есть, уплата налога, если у вас квартира, начинается, можно сказать, с 61 квадратного метра. Если речь идет о доме, то у нас действует налоговая эта льгота на 120 квадратных метров", — объясняет Брыкайло.

Налог на недвижимость при совместной собственности

Один из самых эффективных способов не платить налог — разделить право собственности на объект между членами семьи. Льгота в 60 или 120 метров предоставляется каждому владельцу на его долю.

Если большой дом на 200 квадратов оформлен пополам на мужа и жену, то каждый имеет право на 120 льготных метров, и суммарно налог платить не нужно.

"Например, у вас может быть квартира 100 квадратных метров, которая оформлена сейчас на двух человек... вам за эту квартиру платить налог не нужно будет, поскольку есть 60 метров льгота на одного человека и 60 на второго", — отмечает юрист.

Налоги на жилье в зоне боевых действий

Владельцы имущества, которое находится на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий, полностью освобождены от этого сбора. Перечень таких общин регулярно обновляется Кабмином.

Также важно знать: если вы ввели дом в эксплуатацию, но еще не получили свидетельство о праве собственности в Реестре, налог на недвижимость начислять не имеют права — остается только налог за землю.

Сроки уплаты и штрафы за просрочку

Обязанность рассчитать сумму лежит на налоговой службе. Вы должны получить уведомление-решение до 1 июля 2026 года. После получения документа у вас есть 60 дней на оплату. Если задержать платеж до месяца — штраф 5%, если дольше — 10%.

Однако, если налоговая "забыла" прислать вам бумажку, самостоятельно бежать и рассчитывать сумму вы не обязаны.

Как сообщали Новини.LIVE, владельцы жилья нередко ошибаются, считая отсутствие налогового уведомления до июля автоматическим освобождением от финансовых обязательств. Однако игнорирование платежей из-за технических задержек почты или налоговой не отменяет начисления, а лишь накапливает скрытые долги и штрафные санкции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что фискальная нагрузка на землевладельцев рассчитывается с учетом продолжительности фактической эксплуатации надела, а не по одному лишь праву собственности. Благодаря такому уточнению в правилах МПЗ на 2026 год, аграрии защищены от лишних начислений за периоды, когда участок находился вне их пользования.