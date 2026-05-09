Налог на недвижимость при аренде: возможны ли льготы в 2026 году

В Украине аренда жилья даже на несколько месяцев может повлиять на налоговую льготу для владельца недвижимости. В 2026 году налоговая продолжает проверять, использовалось ли жилье для получения дохода. Многие владельцы ошибочно полагают, что краткосрочная аренда не меняет ситуацию с налогом.

На самом деле льгота может быть потеряна уже с первого месяца сдачи квартиры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Как работает налоговая льгота на жилье

Каждый владелец имеет право на определенную "скидку": налог не начисляется на первые 60 квадратных метров для квартиры или 120 метров для дома. Это социальная норма, которая позволяет людям не платить за собственное жилье небольшой площади.

Но важно понимать, что эта преференция действует лишь до того момента, пока вы используете недвижимость исключительно для собственного проживания.

Как только ваша недвижимость начинает приносить прибыль, она теряет статус "просто жилья" и становится объектом для бизнеса. Налоговики подчеркивают: если вы сдаете квартиру в аренду, лизинг или ссуду, льгота на эти метры аннулируется.

Налог на недвижимость при аренде на несколько месяцев

Если владелец сдавал жилье лишь несколько месяцев в течение года, льгота все равно временно отменяется. Она перестает действовать с того месяца, когда квартиру фактически начали сдавать в аренду.

Возвращается льгота только после завершения аренды. То есть до конца месяца, в котором арендаторы выехали, налог могут начислять уже без льготной площади.

Официальный договор аренды жилья и проверки

Налоговая учитывает именно официальное оформление аренды. Подтверждением является гражданско-правовой договор между собственником и нанимателем жилья.

В документе должен быть указан срок проживания, адрес жилья и плата за пользование квартирой. Именно наличие договора подтверждает факт получения дохода от недвижимости.

В случае ошибок или несогласия с начислением владелец имеет право обратиться в налоговую по месту своей регистрации. Для этого нужно подать письменное заявление на сверку данных.

Во время проверки могут уточнять информацию о площади жилья, право на льготу и период сдачи квартиры в аренду.

Как сообщали Новини.LIVE, с наступлением мая владельцам жилья стоит внимательнее следить за почтой или онлайн-кабинетом плательщика, ведь вскоре поступят квитанции на налог за недвижимое имущество. Хотя нынешние правила налогообложения не претерпели радикальных изменений, игнорирование мелких деталей или сроков расчета с бюджетом может привести к нежелательным финансовым потерям.

Также Новини.LIVE рассказывали, что владение недвижимостью - это строгая финансовая ответственность, где даже копеечная задолженность перед бюджетом способна парализовать любые операции с имуществом. Обычно владельцы осознают критичность ситуации слишком поздно, когда в кабинете нотариуса выясняется, что из-за налогового залога объект невозможно ни продать, ни подарить.