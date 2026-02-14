Налог на недвижимость в Украине — какие объекты освобождены от уплаты

Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Многие до сих пор путаются: надо платить налог за жилье или нет, если город был под обстрелами или в оккупации. Государство дало послабления, но есть нюансы, которые стоит проверить уже сейчас, чтобы потом не разгребать долги перед налоговой.

Эти нормы действуют временно, но остаются критически важными для тысяч украинцев, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

За какие объекты недвижимости не начисляется налог

Здесь все привязано к официальному перечню территорий(приказ Минреинтеграции №309). Если ваш дом, дача или склад находятся в зоне активных боевых действий или в оккупации, налог начисляться не должен. Это касается и обычных людей, и бизнеса.

Льгота работает только на тот период, пока территория официально считается "горячей" или оккупированной. Как только статус в реестре меняется — счетчик включается снова.

Как считают налог на недвижимость

Контролирующие органы не включают такие объекты в базу налогообложения. С 1 января 2025 года эта норма действует официально до завершения боевых действий или деоккупации конкретной территории.

Сейчас система работает автоматически: налоговики не должны вносить ваше имущество в базу, если оно в зоне боевых действий. Но опыт показывает, что лучше держать руку на пульсе.

На что обратить внимание:

Смотрите в реестр, а не в новости. Основанием для освобождения является только приказ Минреинтеграции, а не фактическая ситуация на районе. Список постоянно обновляется, поэтому проверьте статус своей громады по последним правкам. Документы. Если жилье разрушено, а в реестрах оно значится как целое - налог могут начислить. В таком случае надо позаботиться об акте обследования имущества, чтобы списать начисления.

Если ваша недвижимость в зоне риска, налоги — это последнее, о чем хочется думать, но проверить свой кабинет плательщика раз в полгода все же стоит. Это убережет от блокировки счетов из-за "внезапных" долгов в будущем.

