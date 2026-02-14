Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Налог на недвижимость — за какие объекты можно не платить украинцам

Налог на недвижимость — за какие объекты можно не платить украинцам

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 09:15
Налог на недвижимость в Украине — какие объекты освобождены от уплаты
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Многие до сих пор путаются: надо платить налог за жилье или нет, если город был под обстрелами или в оккупации. Государство дало послабления, но есть нюансы, которые стоит проверить уже сейчас, чтобы потом не разгребать долги перед налоговой.

Эти нормы действуют временно, но остаются критически важными для тысяч украинцев, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Запорожской области.

Реклама
Читайте также:

За какие объекты недвижимости не начисляется налог

Здесь все привязано к официальному перечню территорий(приказ Минреинтеграции №309). Если ваш дом, дача или склад находятся в зоне активных боевых действий или в оккупации, налог начисляться не должен. Это касается и обычных людей, и бизнеса.

Льгота работает только на тот период, пока территория официально считается "горячей" или оккупированной. Как только статус в реестре меняется — счетчик включается снова.

Как считают налог на недвижимость

Контролирующие органы не включают такие объекты в базу налогообложения. С 1 января 2025 года эта норма действует официально до завершения боевых действий или деоккупации конкретной территории.

Сейчас система работает автоматически: налоговики не должны вносить ваше имущество в базу, если оно в зоне боевых действий. Но опыт показывает, что лучше держать руку на пульсе.

На что обратить внимание:

  1. Смотрите в реестр, а не в новости. Основанием для освобождения является только приказ Минреинтеграции, а не фактическая ситуация на районе. Список постоянно обновляется, поэтому проверьте статус своей громады по последним правкам.
  2. Документы. Если жилье разрушено, а в реестрах оно значится как целое - налог могут начислить. В таком случае надо позаботиться об акте обследования имущества, чтобы списать начисления.

Если ваша недвижимость в зоне риска, налоги — это последнее, о чем хочется думать, но проверить свой кабинет плательщика раз в полгода все же стоит. Это убережет от блокировки счетов из-за "внезапных" долгов в будущем.

Ранее мы рассказывали, кто из владельцев однокомнатных квартир может не платить налог на недвижимость в 2026 году. А также, освобождает ли форс-мажор от уплаты земельного налога.

налоги недвижимость деньги жилье ВОТ
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации