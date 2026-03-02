Видео
Аренда жилья — какие новые налоги предлагают в Верховной Раде

Дата публикации 2 марта 2026 14:32
Налог на аренду жилья в Украине хотят снизить — детали
Как рынок аренды жилья хотят вывести из тени. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянный спрос и удорожание квадратных метров, украинский рынок аренды жилья до сих пор остается преимущественно неофициальным. Чтобы наконец вывести собственников жилья из "тени", в Раде хотят радикально снизить налоги, которые сейчас многие считают слишком высокими.

В парламенте предлагают изменить подход и существенно уменьшить ставку, чтобы вывести этот сегмент в правовое поле, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады Елену Шуляк.

Читайте также:

Налоги при аренде жилья

Главный камень преткновения — налоговая нагрузка. Если вы хотите сдавать квартиру честно, государство просит отдать почти четверть дохода.

Сумма состоит из 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В целом это 23%, что для многих становится решающим аргументом в пользу наличных в конверте.

Сколько людей реально платят налог с аренды

Статистика выглядит показательно. По данным, которые привела Шуляк, в 2024 году только 900 физических лиц по всей стране задекларировали доходы от аренды жилья и уплатили налоги. В то же время фактически арендаторов — сотни тысяч.

"900 человек на всю Украину — это мало", — подчеркнула она.

Почему владельцы квартир не заключают договоры аренды

Главная причина, по мнению инициаторов изменений, — чрезмерная налоговая нагрузка. Сейчас рабочая группа обсуждает радикальное снижение ставки. Оптимальным вариантом называют 7%, хотя в качестве компромисса звучат цифры в 9% или 10%.

Логика депутатов проста: лучше получить 7% с тысяч арендодателей, чем 23% с 900 смельчаков.

"На сегодня платить 23% — это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. Первый шаг, если мы хотим обязательно регистрировать договоры аренды, — начинать нужно со снижения налогов", — отмечает Шуляк.

Если Верховная Рада поддержит эти изменения, правила игры могут измениться кардинально. Регистрация договора перестанет быть "страшилкой" для владельца, а для арендатора станет юридической защитой от внезапного выселения.

Что будет с ценами на аренду в 2026 году

В этом году отечественный рынок недвижимости все еще балансирует между военными вызовами и постепенным оживлением бизнеса в мегаполисах, рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

"Превышение спроса над предложением во многих регионах провоцирует ожесточенную конкуренцию за жилье, из-за чего аренда в областных центрах может прибавить в цене еще 10-20%", — отмечает эксперт

Несмотря на такие неутешительные прогнозы, риелтор отмечает, что темпы подорожания несколько замедлятся, поскольку сейчас "наблюдается адаптация рынка к экономическим условиям" и сезонным факторам. Таким образом, рынок становится более прогнозируемым, хотя ценники и продолжают свое движение вверх.

Как сообщалось, распространенное убеждение, что однокомнатная квартира у метро — это беспроигрышный вариант для инвестиций из-за низкой цены и высокого спроса, часто оказывается ошибочным. Хотя такой старт кажется самым простым, настоящие подводные камни и реальная доходность выплывают только после года-двух постоянной аренды.

Также мы рассказывали, что для многих украинцев снимать жилье стало настоящим испытанием, ведь цены буквально "кусаются". Сегодня аренда обычной однокомнатной квартиры в популярных городах забирает добрую половину зарплаты, оставляя семьям минимум на жизнь.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
