Налог на аренду жилья в Украине хотят снизить — детали

Несмотря на постоянный спрос и удорожание квадратных метров, украинский рынок аренды жилья до сих пор остается преимущественно неофициальным. Чтобы наконец вывести собственников жилья из "тени", в Раде хотят радикально снизить налоги, которые сейчас многие считают слишком высокими.

В парламенте предлагают изменить подход и существенно уменьшить ставку, чтобы вывести этот сегмент в правовое поле, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на главу профильного комитета Верховной Рады Елену Шуляк.

Налоги при аренде жилья

Главный камень преткновения — налоговая нагрузка. Если вы хотите сдавать квартиру честно, государство просит отдать почти четверть дохода.

Сумма состоит из 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В целом это 23%, что для многих становится решающим аргументом в пользу наличных в конверте.

Сколько людей реально платят налог с аренды

Статистика выглядит показательно. По данным, которые привела Шуляк, в 2024 году только 900 физических лиц по всей стране задекларировали доходы от аренды жилья и уплатили налоги. В то же время фактически арендаторов — сотни тысяч.

"900 человек на всю Украину — это мало", — подчеркнула она.

Почему владельцы квартир не заключают договоры аренды

Главная причина, по мнению инициаторов изменений, — чрезмерная налоговая нагрузка. Сейчас рабочая группа обсуждает радикальное снижение ставки. Оптимальным вариантом называют 7%, хотя в качестве компромисса звучат цифры в 9% или 10%.

Логика депутатов проста: лучше получить 7% с тысяч арендодателей, чем 23% с 900 смельчаков.

"На сегодня платить 23% — это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. Первый шаг, если мы хотим обязательно регистрировать договоры аренды, — начинать нужно со снижения налогов", — отмечает Шуляк.

Если Верховная Рада поддержит эти изменения, правила игры могут измениться кардинально. Регистрация договора перестанет быть "страшилкой" для владельца, а для арендатора станет юридической защитой от внезапного выселения.

