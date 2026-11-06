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Главная Рынок недвижимости Натяжной потолок или гипсокартон: какой вариант лучше подойдет для квартиры

Натяжной потолок или гипсокартон: какой вариант лучше подойдет для квартиры

Ua ru
6 ноября 2026 15:10
Ремонт квартиры и отделка потолка: что лучше выбрать — гипсокартон или натяжное полотно УНИАН
Строитель ремонтирует потолок. Фото: УНИАН

При ремонте квартиры владельцы часто сталкиваются с выбором: установить натяжной потолок или сделать конструкцию из гипсокартона. Оба варианта позволяют скрыть неровности перекрытия, проложить коммуникации и организовать освещение. Однако они отличаются стоимостью, сроками монтажа, практичностью и требованиями к уходу.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Kapitel.

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Натяжной потолок: преимущества и недостатки

Натяжной потолок состоит из специального полотна, которое закрепляют на профилях по периметру помещения. Наиболее распространенные варианты изготавливают из ПВХ-пленки или ткани. Такая конструкция позволяет быстро получить ровную поверхность без длительного выравнивания бетонного перекрытия.

Одно из главных преимуществ натяжного потолка — скорость установки. В обычной комнате монтаж может занять несколько часов, тогда как гипсокартонная конструкция требует нескольких этапов работ.

Среди других преимуществ:

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  • Защита от затопления. ПВХ-полотно способно временно удерживать воду, попавшую от соседей сверху.
  • Простой уход. Пленочную поверхность можно протирать влажной мягкой тканью.
  • Выбор дизайна. Доступны матовые, глянцевые и сатиновые полотна разных цветов.
  • Минимум строительной пыли. Во время монтажа не требуется шпаклевать и красить всю поверхность.
  • Сохранение высоты комнаты. В зависимости от профиля и расположения коммуникаций конструкция может занимать примерно 3–7 см.

В то же время у натяжного потолка есть и недостатки. ПВХ-полотно можно повредить острым предметом, а ремонт такого повреждения требует помощи специалиста. Кроме того, для монтажа требуется специальное оборудование.

Гипсокартонный потолок: преимущества и недостатки

Гипсокартонный потолок — это конструкция из металлического каркаса, на который крепят специальные листы гипсокартона. После установки стыки между ними обрабатывают, поверхность шпаклюют и красят.

Главное преимущество гипсокартона — возможность реализовать сложные дизайнерские решения. В частности, можно сделать многоуровневый потолок, декоративные короба, ниши для светодиодной подсветки и визуально разделить различные зоны комнаты.

Также среди преимуществ:

  • Прочность. Поверхность гипсокартона менее чувствительна к случайным проколам.
  • Возможность ремонта. Поврежденный участок можно зашпаклевать и перекрасить.
  • Смена цвета. Поверхность можно перекрашивать, обновляя интерьер.
  • Дополнительная шумоизоляция. В пространстве между перекрытием и гипсокартоном можно разместить звукоизоляционные материалы.

Однако гипсокартонный потолок имеет свои недостатки. После установки каркаса и листов необходимо выполнить шпаклевку, шлифовку, грунтовку и покраску. В процессе образуется строительная пыль, а между отдельными этапами требуется время для высыхания материалов.

Еще один минус — потеря высоты помещения. В зависимости от конструкции гипсокартонный потолок может отнимать примерно 7–12 см. Кроме того, материал не выдерживает серьезного затопления: листы могут деформироваться, набухать и требовать замены.

Что дешевле установить — натяжной или гипсокартонный потолок

Стоимость зависит от площади комнаты, сложности конструкции, материалов, освещения и оплаты работы мастеров. Важно сравнивать не только цену полотна или листов, но и полную смету с монтажом и финишной отделкой.

По ориентировочным расчетам стоимость натяжного потолка "под ключ" в других регионах Украины составляла 640–990 грн за квадратный метр. Гипсокартонная конструкция с подготовкой и покраской обходилась примерно в 1 230–1 860 грн за квадратный метр.

Таким образом, обычный одноуровневый натяжной потолок может быть почти вдвое дешевле гипсокартонного. В то же время сложные дизайнерские решения, скрытые профили и дополнительное освещение увеличивают стоимость обоих вариантов.

Какой потолок лучше выбрать для разных комнат квартиры

Универсального решения для всех помещений нет. При выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и условия эксплуатации.

  1. Гостиная. Если требуется простая ровная поверхность, подойдет натяжной потолок. Для многоуровневого оформления, декоративных ниш и сложной подсветки лучше рассмотреть гипсокартон.
  2. Спальня. Оба варианта подходят для жилого помещения. Натяжное матовое полотно поможет быстро получить ровную поверхность, а гипсокартон даст больше возможностей для оформления освещения.
  3. Кухня. Практичным решением будет натяжной потолок из ПВХ-полотна, поскольку его проще очищать от бытовых загрязнений. Гипсокартон также можно использовать, но нужно правильно подобрать краску и учесть вентиляцию.
  4. Ванная комната. Натяжное ПВХ-полотно хорошо подходит для помещений с повышенной влажностью. Если выбирать гипсокартон, необходимо использовать влагостойкие листы и обеспечить надлежащую вентиляцию.
  5. Коридор. Для небольших помещений с низкими потолками целесообразнее рассмотреть натяжную конструкцию, которая занимает меньше высоты.

Так какой потолок лучше для квартиры

Если главные критерии — доступная цена, быстрый монтаж, простота ухода и защита от возможного затопления, натяжной потолок будет более практичным решением для большинства стандартных квартир.

Гипсокартон стоит выбирать в том случае, если владельцы хотят реализовать сложный дизайн, создать многоуровневую конструкцию, организовать нестандартную подсветку или оставить возможность перекрашивать поверхность.

Отдельно нужно учитывать высоту комнат. В квартирах с невысокими потолками массивные гипсокартонные конструкции могут визуально уменьшать пространство. Поэтому перед началом ремонта стоит сделать замеры и сравнить, сколько сантиметров займет каждый вариант.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, чем рискует владелец квартиры, заменивший центральное отопление на индивидуальный котел. Для такой переоборудки необходимо соблюдать установленную процедуру и оформить соответствующие документы. Самовольное вмешательство в систему отопления может привести к дополнительным расходам и проблемам при продаже жилья.

Также Новини.LIVE сообщали, что скачки напряжения могут повредить электропроводку и бытовую технику в квартире. Владельцам жилья следует проверить настройки реле контроля напряжения и состояние электрооборудования. Особенно важно позаботиться о безопасности, если в квартире установлены дополнительные системы резервного питания.

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Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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