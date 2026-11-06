Будівельник ремонтує стелю. Фото: УНІАН

Під час ремонту квартири власники часто постають перед вибором: встановити натяжну стелю чи зробити конструкцію з гіпсокартону. Обидва варіанти дозволяють приховати нерівності перекриття, прокласти комунікації та облаштувати освітлення. Однак вони відрізняються вартістю, термінами монтажу, практичністю та вимогами до догляду.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Kapitel.

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Натяжна стеля: переваги та недоліки

Натяжна стеля складається зі спеціального полотна, яке закріплюють на профілях по периметру приміщення. Найпоширеніші варіанти виготовляють із ПВХ-плівки або тканини. Така конструкція дає змогу швидко отримати рівну поверхню без тривалого вирівнювання бетонного перекриття.

Одна з головних переваг натяжної стелі — швидкість встановлення. У звичайній кімнаті монтаж може тривати кілька годин, тоді як гіпсокартонна конструкція потребує декількох етапів робіт.

Серед інших переваг:

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Захист від затоплення. ПВХ-полотно здатне тимчасово утримувати воду, яка потрапила від сусідів зверху.

Простий догляд. Плівкову поверхню можна протирати вологою м'якою тканиною.

Вибір дизайну. Доступні матові, глянцеві та сатинові полотна різних кольорів.

Мінімум будівельного пилу. Під час монтажу не потрібно шпаклювати та фарбувати всю поверхню.

Збереження висоти кімнати. Залежно від профілю та розташування комунікацій конструкція може забирати приблизно 3–7 см.

Водночас натяжна стеля має й недоліки. ПВХ-полотно можна пошкодити гострим предметом, а ремонт такого пошкодження потребує допомоги спеціаліста. Крім того, для монтажу потрібне спеціальне обладнання.

Гіпсокартонна стеля: переваги та недоліки

Гіпсокартонна стеля — це конструкція з металевого каркаса, на який кріплять спеціальні листи гіпсокартону. Після встановлення стики між ними обробляють, поверхню шпаклюють і фарбують.

Головна перевага гіпсокартону — можливість реалізувати складні дизайнерські рішення. Зокрема, можна зробити багаторівневу стелю, декоративні короби, ніші для світлодіодного підсвічування та візуально розділити різні зони кімнати.

Також серед переваг:

Міцність. Гіпсокартонна поверхня менш чутлива до випадкових проколів.

Можливість ремонту. Пошкоджену ділянку можна зашпаклювати та перефарбувати.

Зміна кольору. Поверхню можна перефарбовувати, оновлюючи інтер'єр.

Додаткова шумоізоляція. У просторі між перекриттям і гіпсокартоном можна розмістити звукоізоляційні матеріали.

Однак гіпсокартонна стеля має свої недоліки. Після встановлення каркаса та листів потрібно виконати шпаклювання, шліфування, ґрунтування й фарбування. У процесі утворюється будівельний пил, а між окремими етапами необхідний час для висихання матеріалів.

Ще один мінус — втрата висоти приміщення. Залежно від конструкції гіпсокартонна стеля може забирати приблизно 7–12 см. Крім того, матеріал не витримує серйозного затоплення: листи можуть деформуватися, набухати та потребувати заміни.

Що дешевше встановити — натяжну чи гіпсокартонну стелю

Вартість залежить від площі кімнати, складності конструкції, матеріалів, освітлення та оплати роботи майстрів. Важливо порівнювати не лише ціну полотна або листів, а повний кошторис із монтажем та фінішним оздобленням.

За орієнтовними розрахунками вартість натяжної стелі під ключ в інших регіонах України становила 640–990 грн за квадратний метр. Гіпсокартонна конструкція з підготовкою та фарбуванням обходилася приблизно у 1 230–1 860 грн за квадратний метр.

Таким чином, звичайна однорівнева натяжна стеля може бути майже вдвічі дешевшою за гіпсокартонну. Водночас складні дизайнерські рішення, приховані профілі та додаткове освітлення збільшують вартість обох варіантів.

Яку стелю краще обрати для різних кімнат квартири

Універсального рішення для всіх приміщень немає. Під час вибору варто враховувати не лише зовнішній вигляд, а й умови експлуатації.

Вітальня. Якщо потрібна проста рівна поверхня, підійде натяжна стеля. Для багаторівневого оформлення, декоративних ніш і складного підсвічування краще розглянути гіпсокартон. Спальня. Обидва варіанти підходять для житлового приміщення. Натяжне матове полотно допоможе швидко отримати рівну поверхню, а гіпсокартон дасть більше можливостей для оформлення освітлення. Кухня. Практичним рішенням буде натяжна стеля з ПВХ-полотна, оскільки її простіше очищати від побутових забруднень. Гіпсокартон також можна використовувати, але потрібно правильно підібрати фарбу та врахувати вентиляцію. Ванна кімната. Натяжне ПВХ-полотно добре підходить для приміщень із підвищеною вологістю. Якщо обирати гіпсокартон, необхідно використовувати вологостійкі листи та забезпечити належну вентиляцію. Коридор. Для невеликих приміщень із низькими стелями доцільніше розглянути натяжну конструкцію, яка забирає менше висоти.

То яка стеля краща для квартири

Якщо головні критерії — доступна ціна, швидкий монтаж, простий догляд і захист від можливого затоплення, натяжна стеля буде практичнішим рішенням для більшості стандартних квартир.

Гіпсокартон варто обирати тоді, коли власники хочуть реалізувати складний дизайн, зробити багаторівневу конструкцію, облаштувати нестандартне підсвічування або залишити можливість перефарбовувати поверхню.

Окремо потрібно враховувати висоту кімнат. У квартирах із невисокими стелями масивні гіпсокартонні конструкції можуть візуально зменшувати простір. Тому перед початком ремонту варто зробити заміри та порівняти, скільки сантиметрів забере кожен варіант.

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