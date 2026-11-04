Мужчина включает свет в электрическом щите. Фото: УНИАН

В Украине уже вступил в силу новый стандарт напряжения 230 В вместо привычных 220 В, а допустимые пределы составляют от 207 до 253 В. В связи с этим владельцам квартир, которые установили реле контроля напряжения для защиты бытовой техники, следует проверить его настройки. Неправильно установленные пороги могут приводить к излишним отключениям электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на НКРЭКП.

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Какое напряжение должно быть в розетках украинских квартир

С 1 июля 2025 года в Украине начали действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения. Вместо прежнего номинального значения 220 В стандартное напряжение составляет 230 В.

Согласно новому стандарту ДСТУ EN 50160:2023, допустимый диапазон отклонения напряжения составляет 10% от номинального показателя. То есть в электросети он должен быть в пределах от 207 до 253 В.

В НКРЭКП пояснили, что переход на новые параметры должен положительно повлиять на качество электроснабжения. В частности, более стабильное напряжение поможет снизить риск повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям напряжения.

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В то же время это не означает, что в каждой розетке постоянно должно быть ровно 230 В. Стандарт предусматривает, что в течение недели 95% среднеквадратичных значений напряжения, усредненных за 10-минутные промежутки, должны находиться в допустимых пределах.

Что проверить в реле контроля напряжения в квартире

Владельцы квартир, установившие реле контроля напряжения, могут проверить, соответствуют ли его настройки новым параметрам электросети.

Это устройство автоматически отключает электропитание, если напряжение выходит за установленные пользователем пределы. После нормализации показателей реле может вновь подать электроэнергию в квартиру.

При проверке стоит обратить внимание на следующие параметры:

Нижний порог отключения — значение, при котором реле прекращает подачу электроэнергии из-за слишком низкого напряжения. Ориентиром допустимого нижнего предела по стандарту является 207 В.

Верхний порог отключения — значение, при превышении которого устройство отключает питание. Допустимый верхний предел составляет 253 В.

Задержка повторного включения — время, по истечении которого реле возобновляет подачу электроэнергии после нормализации напряжения.

Важно учитывать, что НКРЭКП устанавливает нормативные пределы качества электроэнергии, но не определяет универсальные настройки для всех бытовых реле. Поэтому конкретные пороги срабатывания и задержку необходимо подбирать в соответствии с инструкцией производителя устройства и характеристиками электрооборудования в квартире.

Какие аккумуляторы опасно использовать в квартире

Во время отключений света украинцы устанавливают инверторы, источники бесперебойного питания и аккумуляторные батареи. Однако такие системы требуют правильного подбора, подключения и эксплуатации.

Особое внимание следует уделять литий-ионным аккумуляторам с химическим составом NMC/NCA. В случае механического повреждения, перегрева, короткого замыкания или нарушения режима зарядки они могут подвергнуться тепловому разгону — неконтролируемому повышению температуры. Это может привести к возгоранию и выделению опасных газов.

Для стационарных систем резервного питания часто используют литий-железо-фосфатные аккумуляторы LiFePO₄ (LFP). Они обладают более высокой термической стабильностью по сравнению со многими другими литий-ионными батареями. В то же время это не означает, что такие аккумуляторы полностью защищены от возгорания.

Безопасная работа системы зависит не только от типа батареи. Важно, чтобы аккумулятор был совместим с инвертором, имел надлежащую систему управления батареей (BMS) и необходимые электрические защиты. Стационарное оборудование необходимо устанавливать с привлечением квалифицированных специалистов.

Как пользоваться резервным питанием без риска для дома

Чтобы инвертор или аккумуляторная батарея не стали источником опасности, следует соблюдать несколько правил:

покупать сертифицированное оборудование от проверенных производителей;

использовать только совместимые зарядные устройства и следовать инструкциям производителя;

не накрывать аккумуляторы и инверторы во время работы или зарядки;

не размещать оборудование рядом с источниками тепла и не допускать попадания на него воды;

не использовать поврежденные батареи, кабели и зарядные устройства;

не ремонтировать аккумуляторные системы самостоятельно;

стационарные системы подключать с помощью квалифицированного электрика.

Если аккумулятор необычно нагревается, деформировался, издает посторонний запах или из него идет дым, эксплуатацию нужно немедленно прекратить. Если возникло возгорание, нельзя прикасаться к батарее или переносить ее. Необходимо покинуть опасное помещение, предупредить соседей и вызвать спасателей по номеру 101.

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