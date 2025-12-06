Высота хрущевок — почему в СССР строили именно 5 этажей

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В СССР история появления хрущевок началась задолго до их массового строительства. Советское руководство обратило внимание на французский опыт, где панельные кварталы создавали как доступное жилье для рабочих.

Именно эта модель и стала основой для советской программы, отмечает автор YouTube-канала "Историк".

Реклама

Читайте также:

Как адаптировали европейскую модель под СССР

Технологию строительства панельных домов СССР приобрел во Франции. Никита Хрущев, посетив страну, был поражен скоростью возведения такого жилья.

Под советские условия модель переделал архитектор Виталий Лагутенко — он получил задание сделать проекты максимально дешевыми и быстрыми в реализации.

Производство довели до автоматизма:

отдельные серии собирали за 12 дней;

примерно месяц уходил на внутренние работы;

дома планировали как "временное жилье" до прихода "коммунистического будущего".

"Изначально хрущевки строились как временное жилье на 20-25 лет", — напоминает автор канала.

Массовое возведение хрущевок и почему выбирали именно 5 этажей

За 6 лет, с 1958-го по 1964-й, жилье в хрущевках получили 54 миллиона советских граждан. Они могли иметь разную высоту — от 2 до 5 этажей, попадались и экспериментальные девятиэтажные проекты. Но доминировали именно 5-этажки, и на это была четкая причина.

Советские исследования, положенные в основу госстандартов, показали: пять этажей — это максимально допустимая высота, на которую без вреда здоровью могут регулярно подниматься пожилые люди и дети. Все, что выше, требовало установки лифта в каждом подъезде.

Почему отказались от лифтов в хрущевках

Монтаж лифтов означал бы:

более дорогую строительную шахту;

более сложное техническое оснащение;

расходы на обслуживание;

увеличение сроков возведения.

Для страны, которая стремилась обеспечить миллионы семей отдельными квартирами, это было критично. Во Франции панельные дома часто имели только 4 этажа именно из-за потребности в лифте с 5-го.

Но советские специалисты приняли другое решение — если пенсионер может подняться на четвертый, то и на пятый как-то заберется. Этот подход и обеспечил по всему Союзу десятки тысяч пятиэтажек.

Подняться на второй или третий этаж действительно не сложно. Но четвертый и пятый для многих становились вызовом — особенно когда приходилось тащить коляску или велосипед.

Впрочем, экономия масштабов перекрывала неудобства: страна получила быстрое и дешевое жилье, которое, хоть и проектировалось как временное, простояло десятилетиями.

Как сообщалось, хрущевки серии 464, возведенные преимущественно во второй половине XX века, сыграли ключевую роль в быстром преодолении жилищного дефицита. Однако, их функциональность и технический ресурс были ограничены расчетом на короткий срок эксплуатации, поэтому сегодня они значительно уступают требованиям современного жилья.

Также мы рассказывали, что в Советском Союзе действовало негласное, но обязательное правило: входные двери квартир должны были открываться исключительно внутрь. Хотя это противоречит современным представлениям о безопасности и защите от проникновения, эта норма была продиктована целым рядом глубоких причин, в частности практической экономией места и обеспечением жизненно важной пожарной безопасности.