єОселя в 2026 году: какую недвижимость могут купить военные

Украинский военный и дом. Фото: Новини.LIVE, Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Спрос на доступное жилье в Украине остается высоким, и для военных ипотека часто является единственным реальным вариантом. Государственная программа "єОселя" в 2026 году расширила возможности и круг участников. Теперь не только контрактники, но и мобилизованные могут претендовать на льготные условия.

В то же время правила отбора жилья остаются четкими и достаточно жесткими, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Антона Антоненко.

Кто может получить льготную ипотеку

Льготная ставка 3% или 6% доступна военнослужащим ВСУ по контракту и представителям силовых структур. В перечень входят СБУ, ГУР, Нацгвардия, пограничники, УГО и другие службы.

Также право имеют работники ГСЧС, полиции, НАБУ, БЭБ и даже члены их семей. С января 2026 года программу расширили — мобилизованные получили доступ к льготной ставке, тогда как раньше могли рассчитывать только на 7%.

Для ветеранов, участников боевых действий и семей погибших предусмотрены ставки 7% или 10%. Окончательные условия зависят от статуса заемщика и категории участия.

Читайте также:

Какое жилье можно купить по еОселя

Государство четко ограничило перечень объектов: военные могут выбрать квартиру, частный дом, таунхаус или даже имущественные права в новостройке.

Важно помнить о возрасте здания: в прифронтовых областях (Харьковская, Запорожская и т.д.) можно покупать жилье не старше 20 лет, тогда как в Киеве или Львове действует строгое правило — не старше 3 лет или на стадии строительства.

Памятники архитектуры под программу не подпадают, как и недвижимость в оккупации.

Какие ограничения по площади жилья

В 2026 году нормы площади остаются комфортными: на одного человека или пару рассчитано 52,5 кв. м для квартиры. Если у вас есть дети, добавляйте по 21 кв. м на каждого члена семьи.

Для частных домов лимиты немного больше — от 62,5 кв. м. Если же вы нашли квартиру своей мечты, которая больше этих норм, разницу в цене придется покрыть самостоятельно при первом взносе.

Предельная стоимость недвижимости для военных

Цена жилья не должна превышать установленную среднюю стоимость по региону с коэффициентами. Для мегаполисов (Киев, Днепр, Одесса, Львов) этот показатель умножается на два.

Также можно официально использовать сертификат "єВідновлення" как первый взнос, что значительно упрощает покупку для тех, чье предыдущее жилье пострадало от войны.

Что еще стоит знать о єОселе

Хотя государственная программа "єОселя" остается на слуху, ее практическое применение часто разбивается о суровую реальность банковских требований, обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Несмотря на задекларированную доступность, первый взнос, который по факту, несмотря на обещанные 10-15%, для разных категорий достигает 30%", — отмечает она.

Такое расхождение возникает из-за того, что финучреждения перестраховываются, а оценочная стоимость недвижимости редко соответствует рыночным запросам продавцов.

"Программа пока не стала полноценным драйвером рынка, ведь потенциальным заемщикам приходится искать значительно большие суммы наличных, чем они планировали на старте", — говорит эксперт.

Дополнительным бременем становятся сопутствующие расходы и ограниченный перечень объектов, соответствующих критериям отбора. В итоге, вместо легкого старта, украинцы получают сложный финансовый квест со многими неизвестными.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя жены защитников вполне реально могут получить ипотеку по єОселе под 3%, на практике часто всплывают подводные камни, приводящие к отклонению заявок банками. Чтобы не получить отказ в последний момент, стоит заранее разобраться в тонкостях оформления документов на одного из супругов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что льготный статус военнослужащего не гарантирует автоматического одобрения ипотеки по єОселе. Банки все равно придирчиво изучают платежеспособность каждого кандидата, поэтому именно идеальная финансовая история часто перевешивает формальную принадлежность к приоритетной категории.