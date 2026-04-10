єОселя для УБД: дают ли ипотеку под 3% ветеранам в 2026 году

Дом в Киеве.

Программа "єОселя" и дальше остается одним из главных инструментов доступного жилья. В то же время в 2026 году возникает много путаницы относительно льгот для ветеранов. Многие ошибочно считают, что статус УБД автоматически дает право на 3%. На самом деле правила значительно жестче, и это важно учитывать перед подачей заявки.

Ключевое правило простое: само наличие статуса участника боевых действий не гарантирует льготной ставки в 3%, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на строительную компанию ООО "Отважных".

Льгота доступна только тем, кто проходит военную службу или является мобилизованным на момент подачи заявки. То есть ключевым фактором является не статус, а актуальный формат службы.

Когда ставка по єОселе возрастает до 7-10%

Даже если заемщик получил льготную ставку 3-6%, она не является гарантированной на весь период кредита. Есть две основные ситуации, когда ставка автоматически возрастает до 7-10%:

увольнение с военной службы не по состоянию здоровья или другим законным основаниям;

прекращение государственного финансирования компенсации ставки.

Последний пункт часто недооценивают, отмечают специалисты. Если государство не имеет ресурса покрывать разницу между льготной и рыночной ставкой, заемщик начинает платить больше.

Спрос на жилье среди военных

В свою очередь руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отмечает, что когда военный получает возможность решить жилищную проблему на старте, его мотивация оставаться в строю возрастает в разы.

"Люди видят, что можно не ждать 20 лет, а просто прийти, оформить заявку и спланировать свою жизнь", — отмечает Буданов.

Ипотечные программы создают естественную финансовую связь между армейцем и структурой. Это работает эффективнее любых бюрократических ограничений, ведь человек сознательно выбирает стабильность.

"Когда военный человек присоединяется к программе, он уже решил, что пока не выплатит кредит, будет делать все возможное, чтобы остаться", — подчеркивает он.

Что еще стоит знать о єОселе

Несмотря на популярность ипотеки "єОселя", реальность часто разбивает иллюзии покупателей из-за строгих ограничений и скрытых финансовых преград, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

"Первый взнос, который по факту, несмотря на обещанные 10-15%, для разных категорий достигает 30%, что становится непреодолимым барьером для многих семей", — говорит она.

Кроме значительного капитала на старте, заемщики вынуждены самостоятельно покрывать разницу между оценочной и рыночной стоимостью квартиры. Из-за таких условий, по мнению эксперта, "программа пока не стала полноценным драйвером рынка", ведь выбор жилья остается довольно узким.

Банковские проверки и дополнительные расходы на оформление делают процесс значительно дороже, чем кажется на первый взгляд. В итоге, вместо доступного кредита люди получают необходимость иметь втрое больше наличных, что существенно тормозит развитие ипотечного сегмента.

