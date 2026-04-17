єОселя у 2026 році: яку нерухомість можуть купити військові

Попит на доступне житло в Україні залишається високим, і для військових іпотека часто є єдиним реальним варіантом. Державна програма "єОселя" у 2026 році розширила можливості та коло учасників. Тепер не лише контрактники, а й мобілізовані можуть претендувати на пільгові умови.

Водночас правила відбору житла залишаються чіткими і досить жорсткими, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експерта з нерухомості Антона Антоненко.

Хто може отримати пільгову іпотеку

Пільгова ставка 3% або 6% доступна військовослужбовцям ЗСУ за контрактом та представникам силових структур. До переліку входять СБУ, ГУР, Нацгвардія, прикордонники, УДО та інші служби.

Також право мають працівники ДСНС, поліції, НАБУ, БЕБ і навіть члени їхніх сімей. З січня 2026 року програму розширили — мобілізовані отримали доступ до пільгової ставки, тоді як раніше могли розраховувати лише на 7%.

Для ветеранів, учасників бойових дій та сімей загиблих передбачені ставки 7% або 10%. Остаточні умови залежать від статусу позичальника та категорії участі.

Яке житло можна купити по єОселя

Держава чітко обмежила перелік об'єктів: військові можуть обрати квартиру, приватний будинок, таунхаус або навіть майнові права у новобудові.

Важливо пам'ятати про вік будівлі: у прифронтових областях (Харківська, Запорізька тощо) можна купувати житло не старше 20 років, тоді як у Києві чи Львові діє суворе правило — не старіше 3 років або на стадії будівництва.

Пам’ятки архітектури під програму не підпадають, як і нерухомість в окупації.

Які обмеження по площі житла

У 2026 році норми площі залишаються комфортними: на одну особу або пару розраховано 52,5 кв. м для квартири. Якщо у вас є діти, додавайте по 21 кв. м на кожного члена родини.

Для приватних будинків ліміти трохи більші — від 62,5 кв. м. Якщо ж ви знайшли квартиру своєї мрії, яка більша за ці норми, різницю в ціні доведеться покрити самостійно під час першого внеску.

Гранична вартість нерухомості для військових

Ціна житла не повинна перевищувати встановлену середню вартість по регіону з коефіцієнтами. Для мегаполісів (Київ, Дніпро, Одеса, Львів) цей показник множиться на два. Також можна офіційно використовувати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок, що значно спрощує купівлю для тих, чиє попереднє житло постраждало від війни.

Що ще варто знати про єОселю

Хоча державна програма "єОселя" залишається на слуху, її практичне застосування часто розбивається об сувору реальність банківських вимог, оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Попри задекларовану доступність, перший внесок, який по факту, попри обіцяні 10-15%, для різних категорій сягає 30%", — зауважує вона.

Така розбіжність виникає через те, що фінустанови перестраховуються, а оціночна вартість нерухомості рідко відповідає ринковим запитам продавців.

"Програма поки не стала повноцінним драйвером ринку, адже потенційним позичальникам доводиться шукати значно більші суми готівки, ніж вони планували на старті", — наголошує експертка.

Додатковим тягарем стають супутні витрати та обмежений перелік об'єктів, що відповідають критеріям відбору. У підсумку, замість легкого старту, українці отримують складний фінансовий квест із багатьма невідомими.

