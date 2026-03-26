Льготная ипотека: жены военных могут оформить єОселю под 3%

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В 2026 году программа "єОселя" остается главным инструментом доступной ипотеки для военных. Чаще всего семьи интересуются, может ли именно жена оформить кредит под 3%. Ответ положительный, но есть нюансы, которые часто становятся причиной отказов.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, как это работает на практике.

Что учесть жене военного

Льготная ставка 3% привязана к статусу военного (контрактника или мобилизованного). Однако, если заемщиком выступает жена, банк рассматривает ее как полноценного финансового субъекта.

Жена военного действительно может оформить єОселю под 3%. Но каждый банк имеет свои требования, рассказала эксперт по недвижимости Юлия Войналович.

"Например, в ПриватБанке зарплата военного должна поступать именно в Приват", — подчеркнула она.

Также учитывается официальный доход, кредитная история и стабильность выплат. Поэтому даже при формальном соответствии программе возможны отказы.

Квадратные метры и "красные зоны"

Не забывайте о технических ограничениях, которые часто игнорируют на старте. На семью из двух человек вы можете претендовать на квартиру до 115,5 кв. м или дом до 125,5 кв. м, напоминают в Министерстве по делам ветеранов.

Но главное — локация. Если дом расположен в зоне, которую банк считает рискованной (близость к линии фронта или территориям, которые были под оккупацией), заявку отклонят без объяснений, несмотря на идеальную кредитную историю.

Что учесть перед оформлением єОсели жене

Процесс начинается онлайн. В приложении "Дія" нужно выбрать услугу єОселя и заполнить заявку. После предварительного одобрения выбирается банк.

Далее подается пакет документов и проходит финальная проверка. На этом этапе решается, сможет ли именно жена оформить ипотеку.

Важно заранее уточнить требования конкретного банка. Часто решающим является не статус военного, а финансовая модель семьи. Если доходы оформлены правильно и соответствуют требованиям, шанс получить 3% значительно возрастает.

Что еще стоит знать о єОселе

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, хотя базовый взнос обычно составляет 20%, государство решило учесть "реальные жизненные обстоятельства отдельных заемщиков" и ввести для них льготы.

В частности, граждане в возрасте от 18 до 25 лет теперь могут оплатить только 10% от стоимости выбранной недвижимости. По словам главы компании-оператора,

"Молодым людям сложно одновременно накопить взнос, сделать ремонт и обустроить жилье для жизни, поэтому такие изменения должны облегчить старт на собственном метре", — отметил Мецгер.

Это нововведение значительно уменьшает первоочередную нагрузку на семейный бюджет в наиболее энергозатратный период после покупки квартиры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, с 9 февраля 2026 года условия єОсели стали более строгими: теперь государство тщательно проверяет стоимость и площадь недвижимости, а также наличие других квадратных метров у кандидатов. Такие нововведения ввели, чтобы сделать льготную ипотеку максимально адресной и помогать только тем семьям, которые реально нуждаются в собственном доме.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих єОселя превратилась в едва ли не единственный способ наконец изменить арендованные квартиры на собственные квадратные метры. В то же время по сети распространяются схемы от "сообразительных инвесторов", которые рассчитывают гасить льготную ипотеку за счет будущих арендаторов.

Частые вопросы

Как работает єОселя для военных?

Военные контрактники и силовики получают льготную ставку 3% годовых. Нужно подать заявку в приложении "Дія", выбрать жилье (готовые квартиры или строящиеся дома) и получить согласование банка. Главное преимущество — минимальный взнос от 20% и возможность привлечь компенсации от местных общин.

Кто из военных может получить жилье от государства?

Первоочередное право на государственное жилье или компенсацию имеют участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших героев.

Также программа охватывает кадровых военнослужащих с выслугой более 20 лет. Приоритет предоставляется тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий и находится на квартирном учете.