Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Выселение бывшего из своей квартиры — о каких нюансах надо знать

Выселение бывшего из своей квартиры — о каких нюансах надо знать

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:22
Как выселить бывшего мужа или жену из собственного жилья после развода
Женщина и мужчина у адвоката. Фото: Freepik

После развода часто возникает сложный вопрос: что делать, если бывший муж или жена не хочет покидать квартиру, которая принадлежит другому супругу. Особенно это актуально, когда жилье было приобретено еще до брака, получено по наследству или подарено.

В таком случае оно не является общей собственностью, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Максимальная защита".

Реклама
Читайте также:

Выселение бывшего члена семьи собственника

Первое, что стоит понять: регистрация (прописка) не дает права собственности. Если квартира была куплена вами до брака или получена в дар или наследство, она является вашей личной частной собственностью.

"Члены семьи собственника жилья, проживающие вместе с ним, имеют право на пользование этим жильем в соответствии с законом", — указано в статье 405 Гражданского кодекса Украины.

Однако, как только брак расторгнут, семейные отношения прекращаются. Это становится главным рычагом для обращения в суд. Если человек не уходит добровольно, вы имеете право требовать прекращения его права пользования вашим имуществом.

Судебная практика выселения из квартиры

Сегодня суды все чаще становятся на сторону собственника, но смотрят на "человеческий фактор". Например, если у бывшего нет другого жилья, суд может дать время на поиск нового жилья. Однако это не будет длиться вечно.

Важным аргументом является статья 391 Гражданского кодекса Украины.

"Собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом", — говорится в документе.

Это означает, что ваше право распоряжаться своим жильем является приоритетным. Если бывший партнер создает невыносимые условия или просто игнорирует ваши просьбы съехать — закон на вашей стороне.

Процедура снятия с регистрации места жительства

После того, как вы получите решение суда о признании лица утратившим право пользования жильем, процедура становится технической. Вы обращаетесь в органы регистрации, и прописка аннулируется без согласия бывшего.

Главное — не пытайтесь выбрасывать вещи силой или менять замки до решения суда, советуют юристы. Это может быть расценено как самоуправство.

Как сообщалось, жилищные споры часто становятся настоящим экзаменом на прочность даже для идеальной семьи. Обычно вопрос о правах свекрови на квартиру возникает в критические моменты: когда она финансово приложилась к покупке или когда брак оказывается на грани разрыва.

Также мы рассказывали, что раздел жилья при разводе обычно превращается в ожесточенную борьбу, ведь на кону стоит самый дорогой актив семьи. Многие ошибочно рассчитывают на простое решение "пополам", однако реальные судебные вердикты в Украине часто оказываются значительно более запутанными и непредсказуемыми.

брак недвижимость развод жилье квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации