Как выселить бывшего мужа или жену из собственного жилья после развода

После развода часто возникает сложный вопрос: что делать, если бывший муж или жена не хочет покидать квартиру, которая принадлежит другому супругу. Особенно это актуально, когда жилье было приобретено еще до брака, получено по наследству или подарено.

В таком случае оно не является общей собственностью, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Максимальная защита".

Выселение бывшего члена семьи собственника

Первое, что стоит понять: регистрация (прописка) не дает права собственности. Если квартира была куплена вами до брака или получена в дар или наследство, она является вашей личной частной собственностью.

"Члены семьи собственника жилья, проживающие вместе с ним, имеют право на пользование этим жильем в соответствии с законом", — указано в статье 405 Гражданского кодекса Украины.

Однако, как только брак расторгнут, семейные отношения прекращаются. Это становится главным рычагом для обращения в суд. Если человек не уходит добровольно, вы имеете право требовать прекращения его права пользования вашим имуществом.

Судебная практика выселения из квартиры

Сегодня суды все чаще становятся на сторону собственника, но смотрят на "человеческий фактор". Например, если у бывшего нет другого жилья, суд может дать время на поиск нового жилья. Однако это не будет длиться вечно.

Важным аргументом является статья 391 Гражданского кодекса Украины.

"Собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом", — говорится в документе.

Это означает, что ваше право распоряжаться своим жильем является приоритетным. Если бывший партнер создает невыносимые условия или просто игнорирует ваши просьбы съехать — закон на вашей стороне.

Процедура снятия с регистрации места жительства

После того, как вы получите решение суда о признании лица утратившим право пользования жильем, процедура становится технической. Вы обращаетесь в органы регистрации, и прописка аннулируется без согласия бывшего.

Главное — не пытайтесь выбрасывать вещи силой или менять замки до решения суда, советуют юристы. Это может быть расценено как самоуправство.

