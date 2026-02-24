Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Квартира жене в подарок — какие права на жилье у мужа при разводе

Квартира жене в подарок — какие права на жилье у мужа при разводе

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:50
Подаренная в браке квартира — имеет ли мужчина право на долю при разводе
Можно ли вернуть при разводе подаренную квартиру жене. Фото: Freepik

Вопрос о разделе жилья чаще всего возникает при разводе. Особенно, если муж подарил жене квартиру, находясь уже в браке. Многие ошибочно считают, что такая недвижимость все равно считается общей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие нюансы являются решающими при разделе подаренной мужем квартиры в браке.

Реклама
Читайте также:

Личная собственность и подаренная квартира

Ответ содержится в Семейном кодексе, где в статье 57 четко сказано, что имущество, полученное по договору дарения, — это личная частная собственность.

Это означает, что как только нотариус удостоверил дарение, квартира выпадает из списка "совместно нажитого". Теперь жена — единственная хозяйка, и при разделе имущества эта квартира даже не будет рассматриваться судом как объект для распила пополам.

К тому же, согласно Гражданскому кодексу Украины, собственник распоряжается своим добром как хочет. Подарили — значит, добровольно отказались от прав в пользу другого человека.

Может ли муж требовать раздела подаренной квартиры

Как отмечает юрист Сергей Богун, шансов мало. Мужчины часто пытаются доказать в суде, что "я просто так оформил, потому что мы были семьей", но для закона это не аргумент.

Чтобы отменить дарение, придется идти на сложный судебный процесс и доказывать, что:

  • вас заставили это сделать силой или угрозами;
  • вы были в неадекватном состоянии (не понимали своих действий);
  • вас подло обманули относительно природы сделки.

Просто "мы поссорились и я передумал" — не работает, отмечает правовед.

Какие бывают исключения

Иногда юристы пытаются зацепиться за фиктивность сделки или доказывать, что после дарения в квартиру вложили столько общих денег (капитальный ремонт, перепланировка), что ее стоимость существенно возросла. Но этот путь потребует кучи чеков, экспертиз и нервов.

Когда раздел квартиры возможен только через суд

Лучший способ поделить недвижимость между совладельцами — это договориться, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Когда между владельцами есть согласие, лучшим решением станет нотариально заверенный договор о разделе имущества или определения долей.

Это позволяет оперативно зафиксировать правовой статус недвижимости, избегая изнурительных бюрократических процедур.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — отмечает юрист.

В таких случаях именно судья определяет размер долей или назначает денежные компенсации сторонам. Несмотря на законную справедливость, Козляк предостерегает, что "суд — это всегда дорого, долго и утомительно", поэтому этот путь должен быть последним аргументом. Поэтому судебный иск следует подавать только тогда, когда все дипломатические методы и попытки диалога окончательно исчерпаны.

Как сообщалось, выселение бывшего партнера из собственного дома часто становится настоящим вызовом после развода. Ситуация особенно обостряется, когда недвижимость является вашей личной собственностью — например, была приобретена до брака, унаследована или получена в дар.

Также мы рассказывали, что то, как вы оформите пай, находясь в браке, в конечном итоге определит судьбу ваших денег и доходов в будущем. Когда дело доходит до раздела имущества, официальные бумаги всегда весят больше любых устных обещаний.

брак недвижимость развод квартира подарок
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации