Подаренная в браке квартира — имеет ли мужчина право на долю при разводе

Вопрос о разделе жилья чаще всего возникает при разводе. Особенно, если муж подарил жене квартиру, находясь уже в браке. Многие ошибочно считают, что такая недвижимость все равно считается общей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие нюансы являются решающими при разделе подаренной мужем квартиры в браке.

Личная собственность и подаренная квартира

Ответ содержится в Семейном кодексе, где в статье 57 четко сказано, что имущество, полученное по договору дарения, — это личная частная собственность.

Это означает, что как только нотариус удостоверил дарение, квартира выпадает из списка "совместно нажитого". Теперь жена — единственная хозяйка, и при разделе имущества эта квартира даже не будет рассматриваться судом как объект для распила пополам.

К тому же, согласно Гражданскому кодексу Украины, собственник распоряжается своим добром как хочет. Подарили — значит, добровольно отказались от прав в пользу другого человека.

Может ли муж требовать раздела подаренной квартиры

Как отмечает юрист Сергей Богун, шансов мало. Мужчины часто пытаются доказать в суде, что "я просто так оформил, потому что мы были семьей", но для закона это не аргумент.

Чтобы отменить дарение, придется идти на сложный судебный процесс и доказывать, что:

вас заставили это сделать силой или угрозами;

вы были в неадекватном состоянии (не понимали своих действий);

вас подло обманули относительно природы сделки.

Просто "мы поссорились и я передумал" — не работает, отмечает правовед.

Какие бывают исключения

Иногда юристы пытаются зацепиться за фиктивность сделки или доказывать, что после дарения в квартиру вложили столько общих денег (капитальный ремонт, перепланировка), что ее стоимость существенно возросла. Но этот путь потребует кучи чеков, экспертиз и нервов.

Когда раздел квартиры возможен только через суд

Лучший способ поделить недвижимость между совладельцами — это договориться, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Когда между владельцами есть согласие, лучшим решением станет нотариально заверенный договор о разделе имущества или определения долей.

Это позволяет оперативно зафиксировать правовой статус недвижимости, избегая изнурительных бюрократических процедур.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — отмечает юрист.

В таких случаях именно судья определяет размер долей или назначает денежные компенсации сторонам. Несмотря на законную справедливость, Козляк предостерегает, что "суд — это всегда дорого, долго и утомительно", поэтому этот путь должен быть последним аргументом. Поэтому судебный иск следует подавать только тогда, когда все дипломатические методы и попытки диалога окончательно исчерпаны.

Как сообщалось, выселение бывшего партнера из собственного дома часто становится настоящим вызовом после развода. Ситуация особенно обостряется, когда недвижимость является вашей личной собственностью — например, была приобретена до брака, унаследована или получена в дар.

Также мы рассказывали, что то, как вы оформите пай, находясь в браке, в конечном итоге определит судьбу ваших денег и доходов в будущем. Когда дело доходит до раздела имущества, официальные бумаги всегда весят больше любых устных обещаний.