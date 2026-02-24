Подаренная в браке квартира — имеет ли мужчина право на долю при разводе

Квартира жене в подарок — какие права на жилье у мужа при разводе
Вопрос о разделе жилья чаще всего возникает при разводе. Особенно, если муж подарил жене квартиру, находясь уже в браке. Многие ошибочно считают, что такая недвижимость все равно считается общей.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие нюансы являются решающими при разделе подаренной мужем квартиры в браке.
Личная собственность и подаренная квартира
Ответ содержится в Семейном кодексе, где в статье 57 четко сказано, что имущество, полученное по договору дарения, — это личная частная собственность.
Это означает, что как только нотариус удостоверил дарение, квартира выпадает из списка "совместно нажитого". Теперь жена — единственная хозяйка, и при разделе имущества эта квартира даже не будет рассматриваться судом как объект для распила пополам.
К тому же, согласно Гражданскому кодексу Украины, собственник распоряжается своим добром как хочет. Подарили — значит, добровольно отказались от прав в пользу другого человека.
Может ли муж требовать раздела подаренной квартиры
Как отмечает юрист Сергей Богун, шансов мало. Мужчины часто пытаются доказать в суде, что "я просто так оформил, потому что мы были семьей", но для закона это не аргумент.
Чтобы отменить дарение, придется идти на сложный судебный процесс и доказывать, что:
- вас заставили это сделать силой или угрозами;
- вы были в неадекватном состоянии (не понимали своих действий);
- вас подло обманули относительно природы сделки.
Просто "мы поссорились и я передумал" — не работает, отмечает правовед.
Какие бывают исключения
Иногда юристы пытаются зацепиться за фиктивность сделки или доказывать, что после дарения в квартиру вложили столько общих денег (капитальный ремонт, перепланировка), что ее стоимость существенно возросла. Но этот путь потребует кучи чеков, экспертиз и нервов.
Когда раздел квартиры возможен только через суд
Лучший способ поделить недвижимость между совладельцами — это договориться, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Когда между владельцами есть согласие, лучшим решением станет нотариально заверенный договор о разделе имущества или определения долей.
Это позволяет оперативно зафиксировать правовой статус недвижимости, избегая изнурительных бюрократических процедур.
"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — отмечает юрист.
В таких случаях именно судья определяет размер долей или назначает денежные компенсации сторонам. Несмотря на законную справедливость, Козляк предостерегает, что "суд — это всегда дорого, долго и утомительно", поэтому этот путь должен быть последним аргументом. Поэтому судебный иск следует подавать только тогда, когда все дипломатические методы и попытки диалога окончательно исчерпаны.
Как сообщалось, выселение бывшего партнера из собственного дома часто становится настоящим вызовом после развода. Ситуация особенно обостряется, когда недвижимость является вашей личной собственностью — например, была приобретена до брака, унаследована или получена в дар.
Также мы рассказывали, что то, как вы оформите пай, находясь в браке, в конечном итоге определит судьбу ваших денег и доходов в будущем. Когда дело доходит до раздела имущества, официальные бумаги всегда весят больше любых устных обещаний.
