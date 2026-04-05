Недвижимость в Европе: 3 особенности, которые удивляют украинцев

Дата публикации 5 апреля 2026 11:22
Покупка недвижимости в Европе: основные особенности, к которым не привыкли украинцы
Евро, документы и дома в Праге. Фото: Новини.LIVE, SoftLoft, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Европейский рынок недвижимости в 2026 году привлекает стабильностью и прогнозируемостью. Многие украинцы рассматривают его как способ сохранить капитал или сменить место жительства. Однако на практике процесс покупки и дальнейшая эксплуатация жилья существенно отличаются от привычных условий.

Именно эти отличия чаще всего становятся неожиданностью, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АН SoftLoft.

Процедур покупки недвижимости в Европе

Покупка жилья в ЕС — это не быстрая сделка, а длительный процесс, который может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Основная сложность — финансовая проверка.

Покупатель обязан подтвердить происхождение средств документально: от справок о доходах до истории предыдущих сделок.

Еще одна особенность — предварительный договор и задаток. Обычно это около 10% стоимости. Если покупатель отказывается, деньги не возвращаются. В большинстве стран ключевую роль играет адвокат, а средства хранятся на специальных счетах до завершения регистрации права собственности.

Какое состояние квартир в новостройках Европы

Европейские новостройки сдаются в значительно лучшем состоянии, чем привыкли украинцы. Здесь почти не встречается формат "голые стены". Квартира обычно уже имеет пол, окрашенные стены, двери и полностью обустроенную ванную комнату.

Фактически покупатель получает жилье, готовое к проживанию. Остается только добавить мебель и кухню. В 2026 году, когда стоимость ремонта в ЕС существенно возросла, это становится важным финансовым преимуществом.

Доходность недвижимости в Европе

Ожидания быстрой прибыли часто не оправдываются. Рынок ЕС ориентирован не на высокий доход, а на стабильность. Средняя чистая доходность в крупных городах составляет около 2,5-3,5% годовых.

Основная выгода — долгосрочный рост стоимости объекта. Такой подход больше напоминает накопление, чем активный заработок. Именно поэтому недвижимость в Европе часто сравнивают с финансовой "подушкой безопасности".

Что нужно знать перед покупкой жилья в ЕС

Перед инвестированием важно подготовить пакет документов и быть готовым к проверкам. Также стоит учесть дополнительные расходы: налоги, содержание жилья, услуги юристов.

Отдельное внимание следует уделить законодательству конкретной страны, ведь правила могут существенно отличаться даже в пределах ЕС.

Как сообщали Новини.LIVE, перспектива приобрести европейскую недвижимость за символический евро кажется невероятной удачей, однако за яркой оберткой обычно скрыты строгие обязательства и солидные чеки на ремонт. Несмотря на ажиотаж, который в 2026 году только усилился, многие покупатели сталкиваются с реальностью, где дешевые квадратные метры оборачиваются изнурительными бюрократическими и финансовыми трудностями.

Также Новини.LIVE рассказывали, что содержание жилья в США напрямую зависит от местной налоговой политики, которая в 2026 году демонстрирует колоссальный разрыв между регионами. Иногда владельцы недвижимости вынуждены тратить на налоги в десять раз больше соседей из других штатов, что делает географический фактор решающим для семейного бюджета.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
