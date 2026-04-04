Налог на недвижимость в США: какие штаты имеют самые высокие ставки

Налог на недвижимость в США больно бьет по кошелькам: суммы в 2026 году

Дата публикации 4 апреля 2026 09:15
Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE

Налог на недвижимость в США остается одной из главных расходов для владельцев жилья и он сильно отличается в зависимости от штата. В 2026 году разница между регионами выглядит особенно контрастно. В отдельных случаях владельцы платят в 10 раз больше только из-за места жительства.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на издание Visual СарітаІіѕт рассказывает, что надо учесть, покупая недвижимость в США.

Налог на недвижимость в США

Средний годовой налог на недвижимость в США в 2026 году составляет около 2937 долларов. Но эта цифра условная — фактические платежи значительно колеблются.

Налог рассчитывается на основе стоимости жилья и местных ставок, которые устанавливают органы власти штатов и муниципалитетов.

Где самые высокие налоги на недвижимость в США

Лидером остается Нью-Джерси — примерно 9 358 долларов в год. Далее следуют Нью-Гэмпшир (6 707 долларов), Коннектикут (6 573), Нью-Йорк (6 542) и Массачусетс (6 080).

Эти штаты имеют высокие ставки, потому что сами финансируют свою инфраструктуру, государственные школы и социальные лифты именно через налоги на имущество, а не через государственные дотации, отмечает издание.

Где самые низкие налоги на жилье в США

Меньше всего платят в Западной Вирджинии — около 881 доллара. Почти на том же уровне Алабама — 890 долларов.

Также низкие показатели имеют Арканзас, Луизиана и Миссисипи — от 1 100 до 1 200 долларов.

Такие цифры объясняются не только в более низкой стоимости самих квадратных метров, но и в совсем другой модели формирования местных бюджетов.

 

Налог на недвижимость в США больно бьет по кошелькам: суммы в 2026 году - фото 1
Размер налога на недвижимость в США. Графика: Visual СарітаІіѕт

Почему разница налога между штатами так велика

Есть несколько ключевых причин:

  • разная стоимость жилья;
  • различия в налоговой политике штатов;
  • уровень финансирования местных потребностей;
  • структура доходов бюджетов.

Во многих штатах именно налог на недвижимость финансирует школы, дороги и полицию.

Как налог влияет на выбор жилья в США

Для покупателей недвижимости это критический фактор. Более дешевый дом в штате с высоким налогом может обойтись дороже в долгосрочной перспективе.

Именно поэтому американцы часто выбирают жилье не только по цене, но и по налоговой нагрузке.

Как сообщали Новини.LIVE, начало 2026 года стало неожиданным вызовом для скептиков: британская недвижимость установила исторический рекорд, а средняя цена за дом впервые достигла более 301 151 фунтов. Только за январь и февраль стоимость жилья подскочила на 3 тысячи фунтов, что наглядно подтверждает — острый дефицит предложения продолжает толкать рынок вверх.

Также Новини.LIVE рассказывали, что привлекательная идея приобрести жилье в Европе за символический евро на самом деле скрывает в себе немало подводных камней, от жестких требований общины до огромных затрат на ремонт. Хотя популярность таких объявлений в 2026 году только набирает обороты, реальность часто оказывается гораздо сложнее и дороже яркой рекламы.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
