Многоэтажные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве новостройки продолжают дорожать, а квартиры на вторичном рынке дешевеют. В то же время строительство нового жилья в столице сокращается. За первое полугодие 2026 года количество квартир и домов, строительство которых началось, уменьшилось на 65%. А разница между ценами в объявлениях и стоимостью проданного жилья достигает десятков тысяч долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ежеквартальный отчет ЛУН.

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В Киеве сокращается строительство нового жилья

По данным Госстата, в первом полугодии 2026 года в Киеве начали строительство 1 470 квартир и одноквартирных домов. Это на 65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял 4 248 объектов.

В Киевской области количество новых строительных проектов также сократилось — на 41%, до 9 199 квартир и домов.

В целом по Украине за этот период начали строительство 47 436 квартир и домов — на 3% меньше, чем в прошлом году. В то же время без учета Киева и области количество новых объектов выросло на 26%.

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Несмотря на сокращение строительства, квартиры в столичных новостройках становятся дороже. В октябре медианная стартовая цена квадратного метра составляла 65 000 грн. За год она увеличилась на 18%, а за последние шесть месяцев — на 11,7%.

Больше всего за полгода подорожало жилье комфорт-класса — на 10,6%, до 56 300 грн за квадратный метр. В экономклассе квадратный метр, напротив, за этот период подешевел на 7,3%, до 40 500 грн. В бизнес-классе цена выросла на 4,7%, до 83 300 грн, а в премиум-классе снизилась на 0,8%, до 158 000 грн.

То есть общее подорожание столичных новостроек не означает, что цены растут одинаково во всех сегментах. На общий показатель также влияет изменение структуры предложения и доли более дорогих квартир.

Сколько стоят квартиры в Киеве на вторичном рынке

На вторичном рынке столицы цены движутся в противоположном направлении. За последние шесть месяцев медианная стоимость квартир в объявлениях снизилась во всех основных сегментах.

Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры: их медианная цена снизилась на 12,5% — со 112 000 до 98 000 долларов. Трехкомнатные квартиры потеряли 8,75% стоимости и сейчас стоят около 146 000 долларов. Однокомнатные квартиры подешевели на 5,6% — до 67 000 долларов.

Однако цены в объявлениях заметно отличаются от стоимости квартир, которые уже были проданы. В октябре медианная цена проданной однокомнатной квартиры составляла 57 000 долларов, тогда как в предложениях продавцов — 67 000 долларов.

Для двухкомнатного жилья разница еще больше. Проданные квартиры имели медианную стоимость 66 500 долларов против 98 000 долларов в объявлениях. В сегменте трехкомнатных квартир показатели составляли соответственно 86 000 и 146 000 долларов.

В то же время эту разницу нельзя считать размером торговли между покупателем и продавцом. Речь идет о разных группах квартир, которые могут отличаться площадью, состоянием, расположением и другими характеристиками. Тем не менее статистика показывает, что суммы, которые владельцы хотят получить за жилье, существенно отличаются от медианной стоимости уже проданных квартир.

Еще одно изменение касается скорости продажи. В октябре однокомнатную квартиру в Киеве продавали в среднем за 35 дней, тогда как год назад на это требовалось 47 дней. Двухкомнатные квартиры также находили покупателей быстрее — за 35 дней против 48 дней в прошлом году.

Как изменились цены на новостройки в Киевской области

В Киевской области новое жилье также дорожает. В октябре медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках составляла 43 000 грн. За год показатель вырос на 20,5%, а за последние шесть месяцев — на 8%.

В то же время у покупателей появился более широкий выбор жилых комплексов. В октябре квартиры продавались в 237 ЖК области — это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2026 года начались продажи 9 208 будущих квартир, а продажи 6 593 квартир были завершены. В самой столице ситуация иная: продажи начались для 7 674 будущих квартир, тогда как для 10 317 квартир их завершили.

Эти показатели свидетельствуют о том, что предложение новых квартир в Киеве пополняется медленнее, чем завершается продажа имеющихся объектов. В Киевской области же количество жилых комплексов с открытыми продажами за год увеличилось.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких областях украинцы чаще всего оформляют ипотеку и сколько денег банки выдают на покупку жилья. Большая часть кредитования приходится на Киевскую область, где спрос на недвижимость остается высоким. Также покупатели могут выбирать между кредитами на новостройки и квартиры на вторичном рынке.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, сколько стоит аренда частных домов в Киевской области и как изменились цены за последние три года. В октябре 2026 года медианная стоимость аренды такого жилья достигла 99 100 грн в месяц. Разница с ценами в столице сократилась до 4 900 грн.