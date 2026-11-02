Багатоповерхівки в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві новобудови продовжують дорожчати, а квартири на вторинному ринку дешевшають. Водночас будівництво нового житла в столиці скорочується. За перше півріччя 2026 року кількість квартир і будинків, будівництво яких розпочали, зменшилася на 65%. А різниця між цінами в оголошеннях і вартістю проданого житла сягає десятків тисяч доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на щоквартальний звіт ЛУН.

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У Києві скорочується будівництво нового житла

За даними Держстату, у першому півріччі 2026 року в Києві розпочали будівництво 1 470 квартир і одноквартирних будинків. Це на 65% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли показник становив 4 248 об'єктів.

У Київській області кількість нових будівельних стартів також зменшилася — на 41%, до 9 199 квартир і будинків.

Загалом в Україні за цей період розпочали будівництво 47 436 квартир і будинків — на 3% менше, ніж торік. Водночас без урахування Києва та області кількість нових об'єктів зросла на 26%.

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Попри скорочення будівництва, квартири в столичних новобудовах стають дорожчими. У жовтні медіанна стартова ціна квадратного метра становила 65 000 грн. За рік вона збільшилася на 18%, а за останні шість місяців — на 11,7%.

Найбільше за пів року подорожчало житло комфорт-класу — на 10,6%, до 56 300 грн за квадратний метр. В економкласі квадратний метр, навпаки, за цей період подешевшав на 7,3%, до 40 500 грн. У бізнес-класі ціна зросла на 4,7%, до 83 300 грн, а в преміумкласі знизилася на 0,8%, до 158 000 грн.

Тобто загальне подорожчання столичних новобудов не означає, що однаково зростають ціни в усіх сегментах. На загальний показник також впливає зміна структури пропозиції та частки дорожчих квартир.

Скільки коштують квартири в Києві на вторинному ринку

На вторинному ринку столиці ціни рухаються в протилежному напрямку. За останні шість місяців медіанна вартість квартир в оголошеннях знизилася в усіх основних сегментах.

Найбільше подешевшали двокімнатні квартири: їхня медіанна ціна зменшилася на 12,5% — зі 112 000 до 98 000 доларів. Трикімнатне житло втратило 8,75% вартості й зараз коштує близько 146 000 доларів. Однокімнатні квартири подешевшали на 5,6% — до 67 000 доларів.

Однак ціни в оголошеннях помітно відрізняються від вартості квартир, які вже продали. У жовтні медіанна ціна проданої однокімнатної квартири становила 57 000 доларів, тоді як у пропозиціях продавців — 67 000 доларів.

Для двокімнатного житла різниця ще більша. Продані квартири мали медіанну вартість 66 500 доларів проти 98 000 доларів в оголошеннях. У сегменті трикімнатних квартир показники становили відповідно 86 000 і 146 000 доларів.

Водночас цю різницю не можна вважати розміром торгу між покупцем і продавцем. Йдеться про різні групи квартир, які можуть відрізнятися площею, станом, розташуванням та іншими характеристиками. Проте статистика показує, що суми, які власники хочуть отримати за житло, суттєво відрізняються від медіанної вартості вже проданих квартир.

Ще одна зміна стосується швидкості продажу. У жовтні однокімнатну квартиру в Києві продавали в середньому за 35 днів, тоді як рік тому на це потрібно було 47 днів. Двокімнатне житло також знаходило покупців швидше — за 35 днів проти 48 днів торік.

Як змінилися ціни на новобудови Київщини

У Київській області нове житло також дорожчає. У жовтні медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах становила 43 000 грн. За рік показник збільшився на 20,5%, а за останні шість місяців — на 8%.

Водночас покупці мають більший вибір житлових комплексів. У жовтні квартири продавали у 237 ЖК області — це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Від початку 2026 року продажі відкрили для 9 208 майбутніх квартир, а для 6 593 квартир їх завершили. У самій столиці ситуація інша: продажі стартували для 7 674 майбутніх квартир, тоді як для 10 317 квартир їх завершили.

Ці показники свідчать, що пропозиція нових квартир у Києві поповнюється повільніше, ніж завершується продаж наявних об'єктів. На Київщині ж кількість житлових комплексів із відкритими продажами за рік збільшилася.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких областях українці найчастіше оформлюють іпотеку та скільки грошей банки видають на купівлю житла. Найбільша частина кредитування припадає на Київщину, де попит на нерухомість залишається високим. Також покупці можуть обирати між кредитами на новобудови та квартири на вторинному ринку.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує оренда приватних будинків у Київській області та як змінилися ціни за останні три роки. У жовтні 2026 року медіанна вартість оренди такого житла сягнула 99 100 грн на місяць. Різниця з цінами у столиці скоротилася до 4 900 грн.