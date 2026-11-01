Многоквартирные дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года украинские банки выдали 722 ипотечных кредита на общую сумму около 1,5 млрд грн. Больше всего кредитов было оформлено в Киевской области — на этот регион пришлось более трети всего объема кредитования. При этом украинцы чаще брали деньги в долг на покупку нового жилья, чем на квартиры на вторичном рынке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национального банка Украины.

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Где украинцы чаще всего оформляют ипотеку

По результатам ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании лидером по количеству и сумме выданных кредитов стала Киевская область. В августе там заключили 264 ипотечных договора на общую сумму 589 млн грн. Это 38% от общего объема кредитования в стране.

На втором месте оказался Киев, где банки выдали 84 кредита на 204 млн грн. В пятерку регионов с наибольшим количеством ипотечных договоров также вошли:

Львовская область — 61 кредит на 141 млн грн;

Ивано-Франковская область — 35 кредитов на сумму 67 млн грн;

Ровенская область — 25 кредитов на сумму 56 млн грн.

Таким образом, наибольшая активность на рынке ипотеки сосредоточена в столичном регионе. Вместе Киев и Киевская область получили 793 млн грн кредитных средств.

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Всего в августе банки выдали 722 ипотечных кредита на 1,5 млрд грн. Большая часть кредитов пришлась на первичный рынок недвижимости:

393 кредита на сумму 839 млн грн — для покупки нового жилья;

329 кредитов на сумму 702 млн грн — для приобретения недвижимости на вторичном рынке.

В частности, 156 кредитов на сумму 310 млн грн были выданы под залог имущественных прав на будущую недвижимость.

Различались и эффективные процентные ставки. На первичном рынке средневзвешенная ставка составляла 7,7% годовых, тогда как на вторичном — 10%.

Доля неработающих кредитов в ипотечном портфеле банков составила 11%. В опросе приняли участие 38 банков, на долю которых приходится более 95% общего валового ипотечного портфеля.

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