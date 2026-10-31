Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Жилье под Киевом подорожало: сколько стоит аренда

Жилье под Киевом подорожало: сколько стоит аренда

Ua ru
31 октября 2026 08:15
Аренда домов под Киевом в 2026 году: сколько стоит жилье за городом УНИАН
Частный дом на фоне строительной площадки. Фото: УНИАН

Аренда частных домов в Киевской области за три года значительно подорожала, а цены почти сравнялись со столичными. В октябре 2026 года медианная стоимость такого жилья в пригороде составляет более 99 тысяч гривен в месяц. Разница с Киевом сократилась до менее чем пяти тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

Реклама

Сколько стоит аренда дома под Киевом

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды частного дома в Киевской области составляет 99 100 грн в месяц. В столице аналогичный показатель достигает 104 000 грн.

Для сравнения: в сентябре 2023 года аренда дома в Киевской области стоила в среднем 45 000 грн в месяц, а в Киеве — 56 200 грн. Таким образом, за три года цена в области выросла на 120%, тогда как в столице — примерно на 85%.

Изменилась и разница между стоимостью жилья. Если осенью 2023 года аренда дома в Киеве была дороже на 11 200 грн ежемесячно, то сейчас разница составляет всего 4 900 грн. То есть дома в столице стоят примерно на 5% дороже, чем в Киевской области.

Читайте также:

Почему аренда домов дорожает

На спрос в сегменте частного жилья могут влиять характеристики, позволяющие оставаться автономными во время отключений электроэнергии. В частности, арендаторы могут обращать внимание на наличие генератора, резервного питания, собственного водоснабжения и автономного отопления.

В то же время стоимость конкретного дома зависит от его расположения, площади, состояния, класса и характеристик. Поэтому медианная цена почти 100 тысяч гривен не означает, что все предложения на рынке имеют одинаковую стоимость.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из работников труднее всего оплачивать аренду жилья. У некоторых украинцев аренда уходит более половины месячной зарплаты. После оплаты жилья отдельным работникам остается лишь несколько тысяч гривен на питание, транспорт и другие нужды.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дома лучше сохраняют тепло зимой. Материал стен — не единственный фактор, от которого зависят теплопотери жилья. При выборе дома важно проверить утепление крыши, стен, окон и состояние системы отопления, ведь от этого зависят будущие расходы на проживание.

недвижимость аренда жилья цены на дома частный дом жилые дома
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации