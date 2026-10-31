Частный дом на фоне строительной площадки. Фото: УНИАН

Аренда частных домов в Киевской области за три года значительно подорожала, а цены почти сравнялись со столичными. В октябре 2026 года медианная стоимость такого жилья в пригороде составляет более 99 тысяч гривен в месяц. Разница с Киевом сократилась до менее чем пяти тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ЛУН.

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Сколько стоит аренда дома под Киевом

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды частного дома в Киевской области составляет 99 100 грн в месяц. В столице аналогичный показатель достигает 104 000 грн.

Для сравнения: в сентябре 2023 года аренда дома в Киевской области стоила в среднем 45 000 грн в месяц, а в Киеве — 56 200 грн. Таким образом, за три года цена в области выросла на 120%, тогда как в столице — примерно на 85%.

Изменилась и разница между стоимостью жилья. Если осенью 2023 года аренда дома в Киеве была дороже на 11 200 грн ежемесячно, то сейчас разница составляет всего 4 900 грн. То есть дома в столице стоят примерно на 5% дороже, чем в Киевской области.

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Почему аренда домов дорожает

На спрос в сегменте частного жилья могут влиять характеристики, позволяющие оставаться автономными во время отключений электроэнергии. В частности, арендаторы могут обращать внимание на наличие генератора, резервного питания, собственного водоснабжения и автономного отопления.

В то же время стоимость конкретного дома зависит от его расположения, площади, состояния, класса и характеристик. Поэтому медианная цена почти 100 тысяч гривен не означает, что все предложения на рынке имеют одинаковую стоимость.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из работников труднее всего оплачивать аренду жилья. У некоторых украинцев аренда уходит более половины месячной зарплаты. После оплаты жилья отдельным работникам остается лишь несколько тысяч гривен на питание, транспорт и другие нужды.

Также Новини.LIVE сообщали, какие дома лучше сохраняют тепло зимой. Материал стен — не единственный фактор, от которого зависят теплопотери жилья. При выборе дома важно проверить утепление крыши, стен, окон и состояние системы отопления, ведь от этого зависят будущие расходы на проживание.