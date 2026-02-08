Видео
Земельный налог — освобождает ли форс-мажор от уплаты в 2026 году

Земельный налог — освобождает ли форс-мажор от уплаты в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 08:15
Можно ли не платить земельный налог из-за форс-мажора в 2026 году
Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Использование земли в Украине является платным, и этот принцип закреплен в Земельном кодексе. Налоговый кодекс уточняет, что плата за пай включает земельный налог и арендную плату за участки государственной и коммунальной собственности.

Можно ли избежать ответственности за неуплату налога в случае форс-мажора рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юристов компании "Земельный фонд Украины".

Кто обязан уплачивать земельный налог

Земельный налог начисляется не всем одинаково. Его платят владельцы земельных участков и земельных долей паев и постоянные землепользователи.

Арендную плату, в свою очередь, вносят арендаторы государственных и коммунальных земель на основании заключенного договора аренды.

Когда применяется финансовая ответственность

За нарушение налогового законодательства Налоговый кодекс предусматривает финансовую ответственность в виде штрафов и пени. Однако закон устанавливает исключения, когда такие санкции могут не применяться.

Форс-мажор и земельный налог

Налоговый кодекс прямо определяет: если налоговое нарушение произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, плательщик может быть освобожден от финансовой ответственности. К таким обстоятельствам относятся события, которые объективно делают невозможным выполнение налоговой обязанности.

Важно понимать ключевые условия:

  • форс-мажор должен непосредственно влиять на возможность уплаты налога;
  • должна существовать четкая причинно-следственная связь;
  • факт форс-мажора подтверждается сертификатом Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Достаточно ли военного положения для освобождения

Само по себе военное положение не освобождает автоматически от ответственности. Сертификат ТПП должен быть адресным, выданным конкретному плательщику, с описанием влияния обстоятельств на его деятельность и с четко определенным периодом действия.

Что именно можно списать

Даже при наличии подтвержденного форс-мажора:

  • штрафы и пеня за просрочку могут не применяться;
  • основная сумма земельного налога все равно подлежит уплате.

Таким образом, форс-мажор не отменяет налоговое обязательство, а лишь смягчает финансовые последствия нарушения сроков.

Ранее мы рассказывали, пай какого размера будет приносить прибыль. А также, кто имеет первоочередное право на получение земли от государства.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
