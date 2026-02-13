Видео
Україна
Неоформленные дома — почему владельцам не стоит откладывать узаконивание

Неоформленные дома — почему владельцам не стоит откладывать узаконивание

Дата публикации 13 февраля 2026 09:15
Дома без документов — чем рискуют владельцы, откладывая узаконивание
Женщина с документами. Фото: Freepik

Проблема самовольного строительства — это вечная головная боль украинцев. Даже в 2026 году мы продолжаем разгребать последствия принципа "сначала построю, а там как-то разберемся".

У кого-то не было времени на бумаги, кто-то покупал участок с уже готовой "коробкой", а кто-то просто владеет семейным гнездом, возведенным еще при деде-прадеде до 1992 года, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на документ-сервис UniDoc.

Читайте также:

Как узаконить дом без документов в 2026 году

Сейчас процедура регистрации права собственности вполне реальна, но она не терпит халатности. Если вы планируете продать, подарить или передать такую недвижимость по наследству — без легализации вы просто не сможете совершить ни одно нотариальное действие.

Запомните золотое правило: нет права на землю — нет дома. Это базис. Вы не сможете даже "подойти" к оформлению стен, пока участок не получит кадастровый номер и надлежащее целевое назначение.

Для старта вам понадобятся:

  • выписка из реестра (подтверждение, что земля ваша);
  • правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарственная или свидетельство о наследстве);
  • кадастровый план.

Пути узаконивания самовольного строительства

В зависимости от того, когда именно на участке появился первый кирпич, процедуры кардинально разнятся:

  1. "Старые" дома (до 05 августа 1992 г.). Это самый простой вариант. Здесь даже не требуется ввод в эксплуатацию. Главное — заказать техническую инвентаризацию, где инженер четко зафиксирует год постройки, и с этим техпаспортом идти к регистратору.
  2. Строительная амнистия (1992 г. — апрель 2015 г.). Если вписались в площадь до 500 кв. м, можно пройти по упрощенной схеме. Это реальный шанс узаконить дачу или хозяйственные постройки без лишних нервов и, что немаловажно, без штрафов за самовольное строительство.
  3. Современные объекты (после 2015 года). Придется идти полным кругом: получать строительный паспорт (или ГУО для крупных объектов), подавать уведомление о начале работ через Дію или ЦПАУ, делать техпаспорт и только потом регистрировать декларацию о готовности.

Где скрываются риски узаконивания дома

Не стоит думать, что узаконивание — это лишь вопрос времени. Вы можете получить отказ, если:

  • дом "залез" на границу соседа или красные линии;
  • вы нарушили целевое назначение земли (например, построили коттедж на огороде);
  • постройка не соответствует противопожарным или санитарным нормам.

Если обращаетесь к посредникам или юристам, не соглашайтесь на "все будет хорошо" на словах. Четко фиксируйте в договоре каждый этап: от получения выписки из ЕГЭССБ до финальной выписки о праве собственности.

Отметим, построить стены и возвести крышу дома — это лишь часть дела, ведь впереди ждет изнурительная бумажная волокита. Многих владельцев бюрократия пугает сильнее самого строительства, поэтому без оформления техпаспорта двигаться дальше просто невозможно.

Также мы рассказывали, что в 2026 году украинский рынок недвижимости окончательно вышел из тени благодаря внедрению автоматизированного налогового контроля. Теперь каждая сделка купли-продажи проходит под пристальным наблюдением государства.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
