Когда можно унаследовать неприватизированную квартиру — исключение

По общему правилу неприватизированное жилье не входит в состав наследства. Если родственник умер, а квартира оставалась в коммунальной собственности, она формально не переходит наследникам. Однако существует важное исключение, которое уже подтверждено судебной практикой.

Общее правило таково — неприватизированная квартира не переходит по наследству, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Но, по его словам, ситуация меняется, если человек при жизни успел начать процедуру приватизации.

Верховный Суд разрешил исключение в наследовании

Речь идет о решении Верховного Суда от 9 августа 2023 года. Суд рассматривал дело, где отец истицы подал полный пакет документов для приватизации, но умер до принятия решения органом власти.

Суд встал на сторону наследницы. Было отмечено, что если гражданин подал надлежащим образом оформленное заявление, орган приватизации не имеет права безосновательно отказать. А если человек, который изъявил волю на приватизацию, умер до завершения процедуры, его право переходит к наследнику.

"Человек должен обратиться в соответствующий орган приватизации с надлежаще оформленным заявлением, а те не имеют права отказать в приватизации. Если гражданин, который выразил волю на приватизацию, умер до принятия решения, право переходит к наследнику", — подчеркивает Симутин.

Какие условия нужны для наследования квартиры

Чтобы сработало исключение, должны быть выполнены ключевые условия:

умерший лично подал заявление на приватизацию;

документы были оформлены надлежащим образом;

процедура не была завершена по причинам, не зависящим от заявителя.

Если же человек лишь планировал приватизировать квартиру, но не подал заявление, наследники не смогут претендовать на такое жилье.

Что стоит учесть наследникам

В подобных ситуациях важно собрать подтверждение подачи заявления и обратиться в суд. Именно судебная практика сегодня формирует подход к таким делам.

Это исключение не отменяет общего правила, но дает реальный механизм защиты прав семьи. В будущем подобные решения могут стать ориентиром для других споров по неприватизированному жилью.

Как сообщалось, многие пытаются приватизировать жилье собственноручно, чтобы сэкономить на юристах, тем более что закон гарантирует право на бесплатное получение квартиры в собственность. Однако реальность часто разочаровывает: бюрократические лабиринты превращают процесс в настоящее испытание.

Также мы рассказывали, что украинцы до сих пор имеют право оформить в собственность государственное жилье, в котором фактически живут, однако медлить не стоит. Государство уже меняет подходы к жилищной политике, поэтому действующие нормы по приватизации будут действовать не вечно.