В Украине до сих пор нет программы обеспечения жильем переселенцев — что мешает

Более двух лет после полномасштабного вторжения сотни тысяч украинцев до сих пор не имеют собственного жилья. Несмотря на громкие заявления о поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), системной программы расселения так и не появилось.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире Ранок.LIVE заявил, что государство до сих пор не имеет никакого стратегического плана или законодательной базы, которая могла бы решить жилищный вопрос переселенцев.

"Мы снова видим уровень управленческого хаоса и персональной безответственности. Принимаются точечные, ситуативные решения, которые не соответствуют масштабу трагедии", — отмечает Кинах.

Почему программа для переселенцев не заработала

Эксперт считает, что правительство потеряло время, когда можно было создать реестр всех имеющихся ресурсов.

Речь идет не только о новом строительстве, но и о:

недостроенных объектах, которые можно было бы завершить;

нереализованных квартирах, которые стоят пустыми;

бывших общежитиях, санаториях, домах отдыха.

Кинах подчеркивает: без аудита жилищного фонда невозможно планировать расселение. Сегодня решения принимаются спонтанно, а распределение мест для проживания не учитывает ни потребностей людей, ни потенциала регионов.

Как должна была бы выглядеть государственная политика для ВПЛ

По мнению Кинаха, эффективная программа должна базироваться не только на наличии жилья. Государство должно рассматривать вопрос переселения как часть социально-экономической стратегии.

"Расселение должно происходить не хаотично, а с учетом инфраструктуры - рабочих мест, детских садов, школ. Люди должны чувствовать, что государство за них борется", — отмечает он.

Такая модель поможет уменьшить миграционный отток, потому что именно потеря человеческого потенциала сегодня представляет наибольшую угрозу для страны.

Почему переселенцы едут за границу

Отсутствие системной программы означает, что тысячи семей вынуждены или арендовать жилье самостоятельно, или покидать страну. Фактически, государство теряет граждан, которых должно было бы поддержать.

"Если мы не решим проблему внутренних переселенцев, количество украинцев, которые эмигрируют, будет расти. И многие из них уже не вернутся", — предостерегает Кинах.

Чтобы ситуация изменилась, эксперт предлагает три первоочередных шага:

Провести полный аудит жилого фонда — от заброшенных зданий до общежитий. Создать единую программу расселения с учетом потребностей рынка труда и социальной инфраструктуры. Обеспечить льготные условия кредитования для ВПЛ, чтобы дать им шанс на собственное жилье.

Кинах отмечает: борьба за каждого гражданина должна стать стержнем государственной политики.

"Без человека даже территория теряет свою ценность. Это уровень ответственности, который должен быть в системе", — заключает он.

Как сообщалось, в 2026 году в рамках программы "єОселя", на которую в госбюджете заложено 15 млрд грн, переселенцы получат реальный шанс приобрести собственное жилье. Основное внимание будет уделено ВПЛ, чьи дома были разрушены войной, благодаря государственной компенсации большинства расходов.

Также стартовал государственный эксперимент, обеспечивающий бесплатное жилье для ВПЛ с ограниченной мобильностью. Эта инициатива является важной поддержкой для тех, кто из-за потребности в длительном лечении или уходе оказался без дома, облегчая их положение.