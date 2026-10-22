Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине предлагают изменить правила управления многоквартирными домами, оформления земельных участков под ними и ответственности за состояние жилья. Среди нововведений — создание отдельного юридического лица для домов без ОСМД, цифровой учет недвижимости и новые требования к управляющим. В то же время эти положения пока не являются действующими правилами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

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Что предлагают изменить для владельцев квартир

Проект закона "Об управлении жилищным фондом" предусматривает комплексное обновление правил содержания и управления жильем. Одно из главных нововведений — введение простого товарищества совладельцев для многоквартирных домов, в которых не создано объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Согласно предложенной модели, такое юридическое лицо будет представлять интересы владельцев квартир и нежилых помещений. Оно сможет организовывать решение общих вопросов, связанных с содержанием дома, и взаимодействовать с управляющим.

Это должно помочь упорядочить управление домами, где жильцы не создали ОСМД. В то же время конкретный порядок работы новой организации будет зависеть от окончательной редакции документа, если его примут.

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Отдельное направление реформы касается земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, а также придомовых территорий.

Авторы проекта предлагают ввести отдельную категорию земель — "земли многоквартирного дома". Это должно юридически связать соответствующий участок с домом и урегулировать вопрос прав совладельцев на такую территорию.

Для жильцов это важно, поскольку земля возле дома используется для общих нужд. В то же время само предложение не означает, что все владельцы квартир уже получили оформленное право на придомовую территорию. Для практического применения необходимы законодательные изменения и определенные процедуры.

Что изменится для управляющих и ОСМД

Проект также предусматривает установление требований к квалификации управляющих жильем и более четкое определение их ответственности за надлежащее управление домами.

Кроме того, предлагается создать единую цифровую систему учета жилищного фонда. Она должна объединить реестр, электронный кабинет и портал с информацией о домах, их техническом состоянии, форме управления, ОСМД и управляющих.

Такой учет может облегчить доступ к сведениям о жилье и помочь систематизировать информацию о состоянии многоквартирных домов.

Отдельно документ предусматривает механизмы страхования жилищного фонда. Однако конкретные условия страхования, порядок его применения и возможные расходы для совладельцев необходимо оценивать исходя из полного текста проекта и окончательных норм.

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