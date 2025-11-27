Видео
Україна
Двойные двери в хрущевках — что прятали советские архитекторы

Двойные двери в хрущевках — что прятали советские архитекторы


Дата публикации 27 ноября 2025 17:31
Почему в хрущевках устанавливали две двери и зачем это делали
Дом типа "хрущевка". Фото: Рexels

Старые хрущевки и сегодня сохраняют архитектурные решения, которые кажутся непонятными современному жильцу. Одно из них — двойные входные двери. Несмотря на внешнюю простоту, это было вполне практичное решение, продиктованное теплотехническими недостатками раннего массового строительства и требованиями тогдашних норм безопасности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, зачем в хрущевках делали такие входные двери.

Читайте также:

Теплоизоляция хрущевок

Основой регулирования служили советские СНиП, которые определяли характеристики ограждающих конструкций и параметры пожарной безопасности. В 1950-1960-х годах жилье возводили быстро, дешево и с минимальным запасом прочности.

Тонкие входные двери, предусмотренные типовыми сериями К-7 или 1-335, не соответствовали требованиям теплотехнических параметров, установленных в СНиП СССР. Из-за этого жильцы ежедневно испытывали холод, сквозняки и постоянные потери тепла.

Чтобы компенсировать конструктивные недостатки, устанавливалось второе полотно, которое создавало небольшой тамбур. Воздушная прослойка между дверями работала как естественный утеплитель.

"Это позволяло хоть частично достичь уровня теплоизоляции, заложенного в нормах, и обеспечить базовый комфорт", — отмечает OBOZ.UA.

Преимущества двойных дверей:

  • значительное уменьшение теплопотерь в зимний период;
  • устранение сквозняков;
  • стабильная температура в коридоре квартиры.

Звукоизоляция квартиры в хрущевках

Низкая плотность материалов и тонкие перегородки делали хрущевки "шумными". Шум из коридора легко проникал внутрь, что противоречило общим рекомендациям по уровню акустического комфорта, прописанным в СНиП по жилищному строительству.

Дополнительные двери значительно уменьшали проникновение звуковых волн, изолируя жилье от разговоров соседей, шагов, работы лифта и других типичных коридорных шумов.

Эффекты двойных дверей:

  • снижение уровня шума;
  • повышение приватности;
  • более комфортные условия для семей с детьми и людей, которые работали посменно.

Безопасность и конструктивные нормы в хрущевках

Со временем дополнительные двери начали воспринимать не только как утепление, а как элементарный барьер безопасности. Двойное полотно затрудняло проникновение в квартиру, даже если обе двери были деревянными.

В то же время СНиП не требовали установки именно двух дверей. Они лишь определяли минимальные теплотехнические и пожарные характеристики.

Фактическое двухслойное решение стало ответом на недостаточное качество первичных конструкций. Жители самостоятельно дополняли квартиры тем, чего не хватало проектным сериям.

Как сообщалось, небольшое окно между кухней и ванной комнатой в хрущевках, которое породило много мифов, на самом деле имеет сугубо прагматическое назначение. Этот элемент был заложен в проект еще на этапе массового жилищного строительства и выполнял функции, соответствующие тогдашним требованиям.

Также мы рассказывали, что в середине XX века Советский Союз обладал огромными лесными ресурсами, что делало древесину одним из самых дешевых материалов. Именно благодаря этой доступности и низкой себестоимости паркет стал стандартным и выгодным напольным покрытием в советских квартирах.

СССР недвижимость хрущевки Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
