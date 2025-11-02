Сколько квадратных метров жилой площади нужно на одного человека в Украине — что говорит закон в 2025 году

Семья в комнате. Фото: Freepik

Несмотря на то, что эпоха массовой приватизации давно позади, вопрос о том, сколько квадратов жилой площади принадлежит каждому человеку, остается актуальным. Этот вопрос определяет, может ли семья претендовать на социальную помощь, соответствует ли квартира стандартам для проживания и даже можно ли получить субсидию.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, что такое жилая площадь и сколько метров разрешено законом на одного человека.

Что считается жилой площадью квартиры

Жилая площадь — это не вся квартира, а только те комнаты, где жильцы фактически живут: спальня, детская, гостиная. В расчет не входят кухня, санузел, ванная, коридоры или кладовые.

В 2025 году правила остаются такими же, как и раньше: балконы и лоджии не учитывают при оценке жилой площади, хотя они могут влиять на рыночную стоимость жилья.

Социальная норма жилья на одного человека в Украине

Главным ориентиром является социальная норма жилья, закрепленная постановлением Кабмина №409 от 6 августа 2014 года. Именно его используют при расчете субсидий и постановке на квартирный учет.

В 2025 году эти нормативы остаются в силе:

13,65 кв. м жилья — на одного человека;

35,22 кв. м — дополнительно на семью.

"Если площадь квартиры больше, субсидия исчисляется только в пределах этих показателей. Таким образом, даже владельцы больших квартир не всегда получают полную компенсацию за коммунальные услуги", — отмечают в Одесском центре семейного права.

Какой минимум жилой площади предусмотрен законом

Согласно Жилищному кодексу, минимальная жилая площадь на одного человека составляет 9 кв. м, а общая — 13,65 кв. м. Это базовые нормы, определяющие минимальные стандарты санитарных и социальных условий проживания.

Такие цифры важны не только для расчетов субсидий. Они применяются при:

оформлении права на улучшение жилищных условий;

разделении недвижимости между совладельцами;

определении права пользования при разводе;

регистрации права проживания или выселения.

Нормы жилья для семей с детьми

Расчет жилой площади меняется в зависимости от состава семьи. Если дети одного пола, они могут жить в одной комнате площадью не менее 20 кв. м. Если разного пола - каждый ребенок должен иметь отдельную комнату от 15 кв. м.

Итак, семья с двумя детьми разного пола должна иметь минимум 55 кв. м общей площади, из которых около 36 кв. м — жилые.

Однако большинство украинских семей имеют меньше, чем предусмотрено, что свидетельствует о несоответствии реальности государственным стандартам.

Для чего знать свою жилищную норму

Понимание собственной жилищной нормы помогает:

правильно оформить субсидию;

оценить потребность в дополнительном пространстве;

аргументированно отстаивать свои права в спорах о жилье;

обращаться в суд или органы социальной защиты.

Для внутренне перемещенных лиц эти нормы особенно важны, ведь именно на их основе определяется возможность получить компенсацию или временное жилье.

