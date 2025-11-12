Ключевые критерии выбора жилья в Украине — что влияет на решение покупателей недвижимости

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок недвижимости в Украине меняется быстрее, чем когда-либо. Полномасштабная война заставила украинцев переосмыслить понятия комфорта, надежности и безопасности.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, спрос после войны уже не будет похож на довоенный — люди будут искать жилье, которое защищает, экономит и обеспечивает стабильность.

Какое жилье будут покупать после войны

После победы ожидается резкий рост спроса — возвращение украинцев из-за границы и активное восстановление будут способствовать этому процессу. Главными ориентирами при выборе жилья станут три критерия:

безопасность региона,

энергоэффективность,

развитая инфраструктура.

Это будет определять, куда именно потекут инвестиции покупателей и застройщиков.

Спрос на жилье в безопасных регионах

"Покупатели все чаще рассматривают жилье не как бизнес, а как способ обезопасить семью", — объясняет Куць.

Активнее всего будут покупать в центральных и западных областях — там, где инфраструктура стабильна и подкреплена государственными или международными гарантиями. Постепенно вернется интерес и к крупным городам, когда в них восстановят безопасные районы.

Какие новостройки выбирают украинцы

После начала войны одним из главных критериев стало наличие укрытия. Люди спрашивают не только о этаже или планировке, но и о бомбоубежище, генераторе, системе автономного отопления.

"Родители с детьми первыми уточняют, есть ли укрытие в школах рядом с домом", — говорит Куць.

Застройщики реагируют на спрос — новые комплексы проектируют с учетом автономности и возможностью установки солнечных панелей или твердотопливных систем.

Тренд на малоэтажки и пригород

После войны многие переедут из мегаполисов. Спрос на таунхаусы, дуплексы и коттеджи в пригородах уже растет.

"Украинцы теперь ценят собственный двор и автономность. Комфорт больше не ассоциируется с центром города, а с пространством и тишиной", — отмечает эксперт.

Особенно активно развиваются пригороды Киева, Львова, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя.

Доступное жилье для переселенцев

Большой запрос будет оставаться на жилье экономкласса.

"Будет настоящий бум государственных и партнерских программ, направленных на строительство доступного жилья", — прогнозирует Куць.

Речь идет о модульных домах или малоэтажных комплексах для тех, кто потерял дом. Этот сегмент может стать самым динамичным на рынке после победы.

Какое жилье сейчас продается хуже всего

Спрос остается крайне неравномерным. Меньше всего интересуются:

старыми панельными домами без ремонта;

квартирами в прифронтовых районах;

дорогими апартаментами бизнес-класса;

жильем без автономных систем;

объектами с сомнительными документами.

"Даже мелкие риски или сомнения относительно застройщика останавливают покупателей. Люди научились ценить каждую гривну", — заключает Куць.

Как сообщалось, аналитики рынка новостроек считают, что цены на квартиры в Украине достигли минимально возможного уровня. Девелоперы прогнозируют, что в ближайшие годы стоимость квадратного метра начнет постепенно и стабильно расти.

Также мы рассказывали, что приобретение недвижимости является значительным событием, однако даже детально составленный договор купли-продажи не дает абсолютной гарантии защиты. В случае, если суд впоследствии признает эту сделку недействительной, покупатель рискует потерять как саму квартиру, так и вложенные средства.