Изменение трендов на рынке новостроек Украины — где появилось больше всего ЖК

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на военные риски, миграцию населения и ограниченное финансирование, рынок первичного жилья в Украине в 2025 году продемонстрировал неожиданную динамику. Девелоперы не только сохранили активность, но и начали выводить на рынок новые жилые комплексы.

По итогам годового отчета ЛУН, с начала года в Украине стартовали продажи в 214 новых ЖК. И география этого роста оказалась нетипичной.

В каких областях возвели больше всего новостроек

Абсолютным лидером по количеству новых проектов стала Львовская область. С января по декабрь девелоперы открыли продажи в 63 жилых комплексах.

Регион продолжает привлекать как застройщиков, так и покупателей благодаря стабильному спросу, релокации бизнеса и относительной безопасности.

Второе место заняла Киевская область без учета столицы. В 2025 году здесь стартовали продажи в 28 новых ЖК. Для сравнения, в прошлом году таких проектов было 19.

Западные регионы традиционно удерживают высокие позиции. В 2025 году застройщики:

в Ивано-Франковской области вывели на рынок 22 новых ЖК;

в Закарпатской области открыли продажи в 19 проектах.

Столица в 2025 году оказалась лишь на пятом месте. Девелоперы начали продажи в 17 новых жилых комплексах. В то же время в 2024 году в Киеве стартовало только 6 проектов, поэтому годовой рост выглядит существенным — 85%.

"В Киеве и области в этом году наблюдался невероятный рост активности девелоперов: в 2025 количество новых проектов выросло на 70% по сравнению с прошлым годом", — отметила Елена Унаньян, Head of Developer relations ЛУН.

Количество новостроек в Украине. Графика: ЛУН

Почему девелоперы снова активизировались

Аналитики связывают оживление рынка не только со стабилизацией спроса, но и с осторожным возвращением инвесторов. Речь идет о так называемых пакетных покупках, когда инвестируют сразу в несколько будущих квартир.

"Динамика продаж в Киеве и Львове в целом похожа, однако в столице в 2025 году четко проявился интерес именно к инвестированию. Если в 2022-2023 годах таких сделок почти не было, то сейчас они снова появляются на рынке", — отметил СЕО РИЕЛ Ростислав Мельник.

По его словам, эти сделки еще не массовые, но их достаточно, чтобы говорить о возвращении инвестиционного интереса.

Завершенные продажи в ЖК. Графика: ЛУН

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, на формирование цен на недвижимость в следующем году будет влиять 5 основных факторов.

"Цены на жилье зависят от себестоимости строительных материалов, логистики и заработных плат. Потому что когда дорожают материалы, застройщики обычно перекладывают это на покупателя, что давит вверх цены на первичном рынке", — пояснила эксперт.

Она также добавила, что в то же время ипотечное кредитование по госпрограммам останется одним из ключевых источников спроса.

Ранее мы рассказывали, какие могут быть риски при заключении договора купли-продажи недвижимости в 2026 году. Также сообщалось, можно ли проводить расчеты в иностранной валюте при операциях с недвижимостью.