Изменение трендов на рынке новостроек Украины — где появилось больше всего ЖК

Застройщики сменили фокус — где в Украине стало больше ЖК
Несмотря на военные риски, миграцию населения и ограниченное финансирование, рынок первичного жилья в Украине в 2025 году продемонстрировал неожиданную динамику. Девелоперы не только сохранили активность, но и начали выводить на рынок новые жилые комплексы.
По итогам годового отчета ЛУН, с начала года в Украине стартовали продажи в 214 новых ЖК. И география этого роста оказалась нетипичной.
В каких областях возвели больше всего новостроек
Абсолютным лидером по количеству новых проектов стала Львовская область. С января по декабрь девелоперы открыли продажи в 63 жилых комплексах.
Регион продолжает привлекать как застройщиков, так и покупателей благодаря стабильному спросу, релокации бизнеса и относительной безопасности.
Второе место заняла Киевская область без учета столицы. В 2025 году здесь стартовали продажи в 28 новых ЖК. Для сравнения, в прошлом году таких проектов было 19.
Западные регионы традиционно удерживают высокие позиции. В 2025 году застройщики:
- в Ивано-Франковской области вывели на рынок 22 новых ЖК;
- в Закарпатской области открыли продажи в 19 проектах.
Столица в 2025 году оказалась лишь на пятом месте. Девелоперы начали продажи в 17 новых жилых комплексах. В то же время в 2024 году в Киеве стартовало только 6 проектов, поэтому годовой рост выглядит существенным — 85%.
"В Киеве и области в этом году наблюдался невероятный рост активности девелоперов: в 2025 количество новых проектов выросло на 70% по сравнению с прошлым годом", — отметила Елена Унаньян, Head of Developer relations ЛУН.
Почему девелоперы снова активизировались
Аналитики связывают оживление рынка не только со стабилизацией спроса, но и с осторожным возвращением инвесторов. Речь идет о так называемых пакетных покупках, когда инвестируют сразу в несколько будущих квартир.
"Динамика продаж в Киеве и Львове в целом похожа, однако в столице в 2025 году четко проявился интерес именно к инвестированию. Если в 2022-2023 годах таких сделок почти не было, то сейчас они снова появляются на рынке", — отметил СЕО РИЕЛ Ростислав Мельник.
По его словам, эти сделки еще не массовые, но их достаточно, чтобы говорить о возвращении инвестиционного интереса.
Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, на формирование цен на недвижимость в следующем году будет влиять 5 основных факторов.
"Цены на жилье зависят от себестоимости строительных материалов, логистики и заработных плат. Потому что когда дорожают материалы, застройщики обычно перекладывают это на покупателя, что давит вверх цены на первичном рынке", — пояснила эксперт.
Она также добавила, что в то же время ипотечное кредитование по госпрограммам останется одним из ключевых источников спроса.
