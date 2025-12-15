Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Застройщики сменили фокус — где в Украине стало больше ЖК

Застройщики сменили фокус — где в Украине стало больше ЖК

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 17:31
Изменение трендов на рынке новостроек Украины — где появилось больше всего ЖК
Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на военные риски, миграцию населения и ограниченное финансирование, рынок первичного жилья в Украине в 2025 году продемонстрировал неожиданную динамику. Девелоперы не только сохранили активность, но и начали выводить на рынок новые жилые комплексы.

По итогам годового отчета ЛУН, с начала года в Украине стартовали продажи в 214 новых ЖК. И география этого роста оказалась нетипичной.

Реклама
Читайте также:

В каких областях возвели больше всего новостроек

Абсолютным лидером по количеству новых проектов стала Львовская область. С января по декабрь девелоперы открыли продажи в 63 жилых комплексах.

Регион продолжает привлекать как застройщиков, так и покупателей благодаря стабильному спросу, релокации бизнеса и относительной безопасности.

Второе место заняла Киевская область без учета столицы. В 2025 году здесь стартовали продажи в 28 новых ЖК. Для сравнения, в прошлом году таких проектов было 19.

Западные регионы традиционно удерживают высокие позиции. В 2025 году застройщики:

  • в Ивано-Франковской области вывели на рынок 22 новых ЖК;
  • в Закарпатской области открыли продажи в 19 проектах.

Столица в 2025 году оказалась лишь на пятом месте. Девелоперы начали продажи в 17 новых жилых комплексах. В то же время в 2024 году в Киеве стартовало только 6 проектов, поэтому годовой рост выглядит существенным — 85%.

"В Киеве и области в этом году наблюдался невероятный рост активности девелоперов: в 2025 количество новых проектов выросло на 70% по сравнению с прошлым годом", — отметила Елена Унаньян, Head of Developer relations ЛУН.

 

Застройщики сменили фокус — где в Украине стало больше ЖК - фото 1
Количество новостроек в Украине. Графика: ЛУН

Почему девелоперы снова активизировались

Аналитики связывают оживление рынка не только со стабилизацией спроса, но и с осторожным возвращением инвесторов. Речь идет о так называемых пакетных покупках, когда инвестируют сразу в несколько будущих квартир.

"Динамика продаж в Киеве и Львове в целом похожа, однако в столице в 2025 году четко проявился интерес именно к инвестированию. Если в 2022-2023 годах таких сделок почти не было, то сейчас они снова появляются на рынке", — отметил СЕО РИЕЛ Ростислав Мельник.

По его словам, эти сделки еще не массовые, но их достаточно, чтобы говорить о возвращении инвестиционного интереса.

 

Застройщики сменили фокус — где в Украине стало больше ЖК - фото 2
Завершенные продажи в ЖК. Графика: ЛУН

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, на формирование цен на недвижимость в следующем году будет влиять 5 основных факторов.

"Цены на жилье зависят от себестоимости строительных материалов, логистики и заработных плат. Потому что когда дорожают материалы, застройщики обычно перекладывают это на покупателя, что давит вверх цены на первичном рынке", — пояснила эксперт.

Она также добавила, что в то же время ипотечное кредитование по госпрограммам останется одним из ключевых источников спроса.

Ранее мы рассказывали, какие могут быть риски при заключении договора купли-продажи недвижимости в 2026 году. Также сообщалось, можно ли проводить расчеты в иностранной валюте при операциях с недвижимостью.

недвижимость застройка строительство застройщики купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации