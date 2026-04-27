Цены на новостройки в Украине резко выросли: какой город стал рекордсменом

Новостройки в Киеве.

Апрель 2026 года показал неожиданный разворот на рынке новостроек Украины. Пока Киев традиционно остается среди лидеров, другие города начали демонстрировать значительно более быстрый рост. Это меняет баланс спроса и инвестиционные подходы - часть покупателей уже переориентируется на новые точки роста.

Лидеры стоимости квадратного метра

По данным портала ЛУН, Львов официально стал самым дорогим городом Украины. Медианная цена за метр здесь зафиксировалась на отметке 63 100 грн. Столица идет следом с показателем 57 700 грн. Однако эксперты заверяют, что высокая цена — это не только локация.

"Покупатель выбирает не квадратные метры, а понятный продукт - с логикой и сценарием жизни. Конкурируют уже не отдельные дома, а среды", — отмечает основатель РИЕЛ Ростислав Мельник, добавляя, что именно комплексный подход к инфраструктуре сейчас формирует самые высокие чеки в Одессе (51 900 грн) и Ужгороде (50 400 грн).

Рекордные темпы подорожания жилья в Житомире

Сенсационный рост на 26% вывел Житомир в лидеры по темпам подорожания. Вслед за ним активно растут Хмельницкий (+22%) и Тернополь (+21%). Такой скачок обусловлен прежде всего работой государственных финансовых механизмов.

"Госпрограммы "єОселя" и "єВідновлення" стали главным механизмом, который переводит отложенный спрос в реальные сделки", — подтверждает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова.

Самые дешевые предложения на первичке

Наиболее доступным жилье остается в Запорожье (24 100 грн) и Сумах (26 000 грн). Харьков, несмотря на близость к границе, удерживает цену 29 000 грн и даже показывает прирост на уровне 4%. Покупатели в этих регионах стали значительно более придирчивыми.

"В условиях неопределенности покупатели тщательно проверяют и оценивают компании, активность и темпы строительства", — отмечает Рыжова.

Но даже при таких обстоятельствах недвижимость остается одним из самых стабильных способов сохранения капитала и девелопмент отходит от точечной застройки к созданию кварталов с собственными сервисами.

По словам Мельника, рынок движется к квартальному формату, где ключевыми являются доверие и финансовые инструменты, ведь "рассрочка и ипотека стали частью продукта и драйвером спроса".

По мнению экспертов, дальнейший рост цен в безопасных регионах, таких как Винница (48 700 грн) или Черновцы (46 100 грн), будет зависеть от стабильности финансирования и доступа застройщиков к капиталу.

Где первичный рынок стал "на паузу"

Ситуация на украинском рынке недвижимости остается крайне неоднородной, а в отдельных регионах активность застройщиков фактически исчезла, рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Наиболее болезненным является положение дел в городах, которые ежедневно страдают от вражеских обстрелов, в частности в Днепре и Харькове.

"У нас есть рынки, которые стали, и это надо признавать", — констатирует Берещак, добавляя, что бывшие центры строительства пока демонстрируют лишь минимальные признаки жизни. Из-за постоянной опасности и отсутствия финансовых вливаний жизненный цикл большинства объектов там полностью приостановился.

"Сейчас мы первичку Харькова оцениваем как заморозку, поскольку покупатели изменили приоритеты в пользу более безопасных регионов", — отмечает эксперт.

Даже проекты с высокой степенью готовности часто остаются недостроенными "коробками" без надежды на быстрое завершение работ. Таким образом, первичный рынок в прифронтовой зоне находится в состоянии глубокой стагнации, что потребует длительного восстановления в будущем.

