Ціни на новобудови в Україні різко зросли: яке місто стало рекордсменом

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Квітень 2026 року показав несподіваний розворот на ринку новобудов України. Поки Київ традиційно залишається серед лідерів, інші міста почали демонструвати значно швидше зростання. Це змінює баланс попиту та інвестиційні підходи — частина покупців уже переорієнтовується на нові точки зростання.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальну цінову ситуацію на первинному ринку нерухомості України.

Лідери вартості квадратного метра

За даними порталу ЛУН, Львів офіційно став найдорожчим містом України. Медіанна ціна за метр тут зафіксувалася на позначці 63 100 грн. Столиця йде слідом із показником 57 700 грн. Проте експерти зазначають, що висока ціна — це не лише локація.

"Покупець обирає не квадратні метри, а зрозумілий продукт – із логікою і сценарієм життя. Конкурують уже не окремі будинки, а середовища", — наголошує засновник РІЕЛ Ростислав Мельник, додаючи, що саме комплексний підхід до інфраструктури зараз формує найвищі чеки в Одесі (51 900 грн) та Ужгороді (50 400 грн).

Рекордні темпи подорожчання житла у Житомирі

Сенсаційне зростання на 26% вивело Житомир у лідери за темпами здорожчання. Слідом за ним активно ростуть Хмельницький (+22%) та Тернопіль (+21%). Такий стрибок зумовлений передусім роботою державних фінансових механізмів.

"Держпрограми "єОселя" та "єВідновлення" стали головним механізмом, який переводить відкладений попит у реальні угоди", — підтверджує комерційна директорка "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

Найдешевші пропозиції на первинці

Найбільш доступним житло залишається у Запоріжжі (24 100 грн) та Сумах (26 000 грн). Харків, попри близькість до кордону, утримує ціну 29 000 грн і навіть показує приріст на рівні 4%. Покупці в цих регіонах стали значно прискіпливішими.

"В умовах невизначеності покупці ретельніше перевіряють та оцінюють компанії, активність та темпи будівництва", — зазначає Рижова.

Але навіть за таких обставин нерухомість залишається одним із найстабільніших способів збереження капіталу і девелопмент відходить від точкової забудови до створення кварталів із власними сервісами.

За словами Мельника, ринок рухається до квартального формату, де ключовими є довіра та фінансові інструменти, адже "розтермінування та іпотека стали частиною продукту і драйвером попиту".

На думку експертів, подальше зростання цін у безпечних регіонах, таких як Вінниця (48 700 грн) чи Чернівці (46 100 грн), залежатиме від стабільності фінансування та доступу забудовників до капіталу.

Ціни в новобудовах України. Графіка: Новини.LIVE

Де первинний ринок став "на паузу"

Ситуація на українському ринку нерухомості залишається вкрай неоднорідною, а в окремих регіонах активність забудовників фактично зникла, розповіла оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Найбільш болючим є стан справ у містах, які щоденно потерпають від ворожих обстрілів, зокрема в Дніпрі та Харкові.

"У нас є ринки, які стали, і це треба визнавати", — констатує Берещак, додаючи, що колишні центри будівництва наразі демонструють лише мінімальні ознаки життя. Через постійну небезпеку та відсутність фінансових вливань життєвий цикл більшості об’єктів там повністю призупинився.

"Зараз ми первинку Харкова оцінюємо як заморожку, оскільки покупці змінили пріоритети на користь безпечніших регіонів", — зазначає експертка.

Навіть проєкти з високим ступенем готовності часто залишаються недобудованими "коробками" без надії на швидке завершення робіт. Таким чином, первинний ринок у прифронтовій зоні перебуває у стані глибокої стагнації, що вимагатиме тривалого відновлення в майбутньому.

