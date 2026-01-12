Жалоба в налоговую на незаконную сдачу квартиры в Украине — инструкция

Женщина с документами. Фото: Freepik

Во время войны и массовых переездов аренда жилья стала обыденностью для миллионов украинцев. В то же время возросло количество ситуаций, когда владельцы квартир получают доход неофициально. Но реальность меняется: контроль за доходами граждан становится жестче, а правовая незащищенность арендатора часто становится рычагом влияния в конфликтных ситуациях.

Как отмечено в статье 67 Конституции Украины, каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Это не просто декларация, а прямая обязанность, и сдача квартиры без отчетности перед Государственной налоговой службой является его нарушением.

Когда аренда становится поводом для жалобы

Конфликты между собственником и жильцом — не редкость. И если раньше отсутствие договора было проблемой только арендатора, то сегодня это становится ловушкой для арендодателя. Если владелец ведет себя недобросовестно, арендатор может обратиться в Государственную налоговую службу. Проще всего это сделать через сервис "Пульс" или Электронный кабинет плательщика.

Однако важно понимать: налоговики не реагируют на пустые слова. Нужны доказательства. Даже если "бумажного" договора нет, аргументами могут стать банковские выписки о регулярных переводах средств, история переписки в мессенджерах, где обсуждалась оплата, или квитанции за коммунальные услуги, которые вы платили собственноручно.

Адвокат Наталья Тульчинская объясняет, что банковская система сегодня работает как автоматический фильтр.

"Налоговая не просматривает банковские счета ежедневно, но регулярные одинаковые поступления банк воспринимает как доход и передает сигнал финмониторингу", — говорит она.

Кроме того, по словам эксперта, основанием для проверки часто становятся банальные жалобы соседей или обращения от ОСМД, с которыми у владельца не сложились отношения.

Кто на самом деле должен платить налог со сдачи жилья

Существует миф, что налоги можно "переложить" на плечи арендатора, просто добавив их к стоимости проживания. Но с юридической точки зрения ответственность задекларировать доход лежит исключительно на собственнике. Согласно подпункту 170.1.5 Налогового кодекса Украины, обязанность по уплате налога возлагается именно на арендодателя.

Если факт незаконной сдачи будет доказан, последствия могут быть ощутимыми, подчеркивают в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

Владельцу придется уплатить:

18% НДФЛ и 5% военного сбора за весь период, который был обнаружен; штраф в размере 25% от суммы недоимки (а за повторное нарушение - все 50%); административный штраф и пеню за каждый день просрочки.

В случаях, когда речь идет об особо крупных суммах, может встать вопрос даже об уголовной ответственности по статье 212 Уголовного кодекса Украины.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, аренда дорожает в основном из-за недостатка предложений и высокого спроса в студенческих и рабочих центрах.

"Арендная плата в 2026 году продолжит расти на 10-20%. Хотя темпы могут быть менее стремительными, чем в предыдущие годы", — отметила Куць

Снижение темпов стало возможным из-за адаптации рынка к экономическим условиям и сезонных колебаний.

