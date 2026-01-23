Планировка квартиры — на какое жилье уже почти нет спроса среди покупателей

Семья в комнате. Фото: Freepik

В Украине на рынке недвижимости наступило время покупателя. Люди стали придирчивыми: они не просто покупают стены, они считают каждую гривну в будущих платежках за отопление и прикидывают, сколько будет стоить перепланировка. Поэтому некоторые квартиры могут стоять в объявлениях месяцами, даже если цена не выглядит завышенной.

Часто причина проста — неудачная планировка, которую сложно полюбить и дорого переделывать, отмечают эксперты АН Puzzle House Group.

Большие квартиры без логики метража

Мы до сих пор видим на рынке квартиры-гиганты по 130-150 квадратов в старых домах, которые просто невозможно продать. Почему? Потому что это "раздутые" метры без логики.

Огромный холл, где можно играть в футбол, но при этом крошечная кухня на 8 метров, где семья не может сесть за один стол. Покупатель 2026 года хочет, чтобы работал каждый сантиметр. Коридоры-лабиринты сегодня — это просто выброшенные деньги.

Планировочный "трэш", который отпугивает сразу

Есть вещи, которые сегодня считаются моветоном. Если человек видит такое в объявлении, он даже не звонит:

Комнаты-вагоны. Узкие и длинные помещения, где чувствуешь себя как в поезде. Проходные спальни. Во времена, когда приватность стала религией, это приговор для квартиры. Кухни-каморки. В современной квартире на 70 кв. м кухня должна быть сердцем дома, а не закутком, где не развернуться двум людям.

И проблема не только в эстетике. Такие планировки сложно адаптировать под жизнь семьи, работу из дома или потребность в личном пространстве.

Что реально добавляет стоимости квартире

В топе — европланировки. Большая кухня-гостиная, где можно и готовить, и принимать друзей, и присматривать за детьми. Это уже не тренд, это база, отмечают эксперты компании blago.

Также покупатели "покупают глазами" дополнительные сценарии жизни — терраса или балкон для утреннего кофе и красивая панорама делают квартиру привлекательнее. Лучше всего продается то жилье, где можно легко "откусить" уголок под кабинет для дистанционки или гардеробную, не снося при этом несущие стены.

Как рассказал ранее юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, поделить квартиру без перепланировки между совладельцами вполне реально, но эта возможность существенно ограничена.

"Физическое разделение квартиры без перепланировки возможно только тогда, когда каждая часть имеет отдельный вход и соответствует строительным нормам", — отметил Козляк.

В многоквартирных домах это случается редко, поэтому суды обычно выбирают другие механизмы урегулирования споров.

Отметим, в некоторых случаях ремонт в квартире перерастает в перепланировку, на которую уже нужны некоторые разрешительные документы. Также мы рассказывали, какое время года лучше всего подходит для установки пластиковых окон.