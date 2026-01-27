Этот этаж избегают большинство покупателей недвижимости в Украине — детали

Не лучший выбор — какой этаж избегают о покупке квартиры
Еще несколько лет назад мы мечтали об "аквариумах" на 25 этаже, чтобы пить кофе с видом на город. Но эти мечты разбились о суровую реальность. В 2026 году главным трендом при покупке квартиры стал не вид, а возможность быстро дойти до паркинга-укрытия на собственных ногах.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему этаж квартиры стал ключевым фактором выбора при покупке жилья.
Почему не покупают квартиру на последнем этаже
Больше всего игнорируют именно верхушки небоскребов. Люди не хотят зависеть от лифта, который превращается в неподвижную коробку при очередном отключении света. Подниматься с пакетами продуктов на 20+ этаж — сомнительный фитнес, который никому не нравится.
Верхний ярус здания теперь воспринимается как зона повышенного риска. Кроме вечного страха протекания крыши или жары летом, добавились факторы безопасности. Обломки и угроза с неба делают крышу наименее защищенным местом.
И напор воды на последних этажах в старых домах часто "устает" первым.
Почему первый этаж тоже не стал компромиссом
Первый этаж — это другая крайность, которой стараются избегать. Хотя здесь не надо ждать лифт, минусов хватает. Это постоянная "жизнь на виду" у прохожих, шум от подъездных дверей и вечная сырость из подвала. Несмотря на более низкую цену (иногда на 20%), покупатели боятся грабителей и пыли.
В 2026 году первый этаж чаще рассматривают как офис или кафе, чем как уютное семейное гнездышко, отмечают в агентстве недвижимости Perfect.
Какие этажи выбирают покупатели в Украине
Наибольший спрос сегодня сосредоточен на средних этажах. Диапазон с третьего по восьмой считается наиболее практичным, говорят в строительной компании Blago. Это идеальный баланс: вы уже достаточно высоко, чтобы не дышать выхлопными газами, но еще достаточно низко, чтобы за две минуты оказаться в безопасном месте.
Такие квартиры сейчас самые ликвидные — их легко продать, потому что они отвечают главному запросу современности: комфорт, не зависящий от обстоятельств.
Что еще стоит знать украинцам
Приоритеты покупателей существенно изменились, рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. Теперь жилье воспринимается не просто как финансовый актив, а прежде всего как фундамент для безопасности семьи.
"Именно поэтому спрос после войны, по оценкам многих моих коллег, будет самым высоким в центральных и западных областях, а позже — также в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные фонды будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — прогнозирует эксперт.
В общем, фокус внимания сместится на регионы с развитой логистикой и районы, которые пройдут комплексную модернизацию при поддержке международных партнеров. Стабильность и защищенность станут главными критериями при выборе квадратных метров в мирной Украине.
Ранее мы рассказывали, какие сделки с недвижимостью могут заблокировать в 2026 году. А также, возможно ли заработать на краткосрочных инвестициях в жилье в Украине.
Читайте Новини.LIVE!