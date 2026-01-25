Краткосрочные инвестиции в недвижимость в Украине — какие существуют риски в 2026 году

Женщина с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинский рынок недвижимости продолжает работать в условиях военной реальности, миграционных изменений и экономической нестабильности. Часть инвесторов продолжает рассматривать жилье как инструмент быстрого заработка на горизонте одного-двух лет. Однако такие решения уже нельзя назвать массовыми или простыми.

Как рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, краткосрочные инвестиции остаются возможными, но требуют значительно более глубокого анализа, чем в предыдущие годы.

Реклама

Читайте также:

Можно ли заработать на коротком горизонте

Теоретически перепродажа или аренда могут принести прибыль, однако она теперь зависит не от бренда застройщика, а от микролокации и банального везения с ситуацией с безопасностью.

"В нынешних реалиях доходность может существенно отличаться даже в пределах одного города", — отмечает Иванчук.

Главная проблема 2026 года — это "зависшие" объекты. Вложиться в долгострой сегодня означает просто заморозить капитал без каких-либо гарантий возврата.

Кроме того, на быструю прибыль давят валютные скачки и привередливость арендаторов, которые уже не хватают что угодно, где есть стены и крыша.

Какая недвижимость не подходит для быстрой прибыли

Эксперт советует с осторожностью относиться к сегментам, где риски перевешивают потенциальный доход. Речь идет об объектах с неопределенными сроками завершения, жилье в малых городах без стабильного спроса, а также узкоспециализированной коммерческой недвижимости. Это "мертвые" активы, которые в случае необходимости не получится быстро продать даже по себестоимости.

Но самый большой риск — это именно ликвидность в контексте безопасности.

"Недвижимость в зонах с неясными перспективами доступности может потерять ликвидность в любой момент", — предупреждает Иванчук в комментарии Новини.LIVE.

Основные риски инвестора в 2026 году

Среди ключевых угроз эксперт выделяет макроэкономическую нестабильность, отсутствие гарантированного роста цен и возможные регуляторные изменения.

"Перед вложением средств необходимо просчитать все расходы, оценить развитие района и проверить документы. Краткосрочные инвестиции в 2026 году возможны, но без тщательного планирования они не обеспечат ожидаемого результата", — говорит эксперт.

Важную роль играют и локальные условия, в частности спрос на аренду и платежеспособность населения.

Ранее мы рассказывали, от каких объектов недвижимости владельцам лучше сразу избавиться. А также, почему могут заблокировать сделки с жильем в 2026 году.