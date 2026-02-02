Аренда жилья — какие квартиры не стоит снимать в 2026 году и как разоблачить мошенников

Женщины с документами и ноутбуком. Фото: Freepik

В Украине аренда жилья в 2026 году стала значительно сложнее, чем несколько лет назад. Потенциальные риски больше не ограничиваются старой мебелью или сомнительными соседями. На первый план вышли безопасность, автономность и юридическая определенность.

Именно поэтому важно уметь правильно оценивать объявления еще до звонка владельцу, чтобы не потерять деньги и время, отмечают специалисты аналитического центра Cedos.

Магия низкой цены и "зарубежные" владельцы

Видите на OLX или в Telegram "конфетку" в центре за полцены? Проходите мимо. Мошенники в 2026-м стали ну очень креативными: фото - как из интернета, описание — идеальное.

Но как только вы звоните, начинается классика: "Я сейчас в Варшаве/Берлине, желающих много, бросьте символический задаток за просмотр, чтобы я забронировал время".

Запомните: деньги — только после того, как вы подержали ключи в руках и проверили документы на право собственности.

Квартиры без автономности

Сегодня автономность дома — это не роскошь, а вопрос выживания. Квартира на 20-м этаже без генератора на лифт — это ежедневный фитнес, который вам быстро надоест.

Когда смотрите варианты, не стесняйтесь "допрашивать" арендодателя:

"держит" ли интернет, когда выключают свет;

откуда идет вода (насосы часто завязаны на электричестве);

где ближайшее нормальное укрытие (не подвал с крысами, а реальное безопасное место).

Если владелец плавает в ответах — ищите дальше.

Долгосрочная аренда квартир на длительный срок

Сейчас многие пытаются сдать жилье "на честном слове" или по коротким договорам на месяц-два. Это ловушка. Сегодня цена одна, а завтра вам говорят: "Ой, доллар подскочил, плати на 5 тысяч больше или выезжай".

Настаивайте на фиксированной цене хотя бы на полгода и четко прописывайте условия расторжения. В 2026 году бумажка с подписью — это ваша единственная реальная защита от внезапного переезда с вещами на улицу.

Что еще нужно знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в 2026 году стоимость аренды жилья продемонстрирует рост в пределах 10-20%.

"В сегменте аренды также наблюдается превышение спроса над предложением во многих регионах, что создает конкуренцию среди арендаторов и стимулирует рост арендных ставок, особенно в областных центрах", — отметила эксперт.

При этом прогнозируется, что динамика подорожания будет спокойнее, чем раньше, поскольку рынок постепенно адаптируется к текущим экономическим реалиям и сезонным факторам.

Ранее мы рассказывали, когда арендатору можно отказаться от уплаты залога за квартиру. А также, за что могут выселить из арендованного жилья, даже несмотря на своевременную оплату.