Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Строительство с нарушением целевого назначения земли — риски

Строительство с нарушением целевого назначения земли — риски

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:22
Строительство на земле с несоответствующим целевым назначением — что грозит владельцам
Мужчины на стройке. Фото: Freepik

Планирование возведения дома всегда начинается с выбора земельного участка, однако именно его целевое назначение часто недооценивают. На практике это становится критической ошибкой.

Если возводить объект на земле, которая юридически не позволяет такой тип застройки, инвестор рискует не только средствами, но и самим результатом строительства, отмечают в юридической компании "Земельный фонд Украины".

Реклама
Читайте также:

Риск потери права собственности на здание

Когда участок используется не по установленному назначению, возведенный объект может быть признан самовольным строительством. В таких случаях суд вправе принять решение о сносе здания без компенсации расходов.

"Владелец фактически теряет и сооружение, и вложенные инвестиции, а земля может быть возвращена общине или государству", — отмечают юристы.

Штрафы за нецелевое использование земли

Нарушение правил землепользования влечет административную ответственность. Штрафы применяются как к физическим лицам, так и к должностным лицам застройщика.

Кроме финансовых санкций, фиксация нарушения создает основание для дальнейших проверок и судебных исков.

Самые распространенные финансовые последствия:

  • административные штрафы по решению контролирующих органов;
  • расходы на судебные процессы;
  • потеря инвестиций в случае демонтажа.

Принудительный демонтаж здания

Одним из самых серьезных рисков остается обязательный снос объекта. Судебные решения по таким делам выполняются за счет собственника.

Даже завершенное здание с подключенными коммуникациями может быть демонтировано, если установлено нарушение целевого назначения земли.

Невозможность подключения коммуникаций

Здания, возведенные с нарушением правового статуса участка, часто не получают технических условий. Без законных оснований подключение к электросетям, водоснабжению или канализации становится невозможным, что делает невозможным эксплуатацию объекта в будущем.

Отказ в регистрации права собственности

Без соответствия земельного и градостроительного законодательства государственная регистрация права собственности может быть отклонена.

Такая недвижимость остается юридически "невидимой", ее невозможно продать, передать по наследству или использовать в качестве залога.

Судебные конфликты с обществом и соседями

Нарушение целевого назначения часто становится основанием для жалоб со стороны соседей или органов местного самоуправления. Это приводит к длительным судебным спорам и риску полного прекращения строительных работ.

Отметим, даже если вы уже стали хозяином участка и хотите поскорее взяться за строительство, помните, что без лишней волокиты можно строить только те объекты, которые вписываются в границы ГСН и местных регламентов.

Также мы разбирались, можно ли строить дом на дачном участке.

земля недвижимость строительство дом документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации