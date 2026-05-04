Изменение границ земельного участка после покупки: как исправить ошибки в кадастре

Женщина с ребенком в поле и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После покупки земли иногда выясняется, что границы участка на бумаге не совпадают с реальностью. Такие ошибки могут приводить к конфликтам с соседями или даже блокировать регистрационные действия. Несмотря на это, ситуация не является безвыходной.

Закон позволяет исправлять границы, но при определенных условиях и с соблюдением процедуры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информационный проект "Недвижимость 360".

Как изменить границы земельного участка по согласию сторон

Многие считают, что данные в кадастре — это приговор, и изменить их невозможно. На самом деле Земельный кодекс Украины позволяет корректировать границы, если владельцы соседних участков пришли к общему мнению.

Это самый быстрый и наименее болезненный путь: вы просто обновляете координаты без необходимости переоформлять право собственности. Главное — зафиксировать новые точки официально, чтобы в будущем не возникло новых споров.

Наложение земельных участков

Чаще всего проблема появляется из-за технических ошибок или человеческого фактора, отмечают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры". Среди основных причин:

Читайте также:

ошибки при разработке землеустроительной документации;

неточности при внесении данных в кадастр;

старые государственные акты без цифровой привязки.

Такие ситуации часто проявляются при попытке получить кадастровый номер или продать землю.

Как решить межевой спор с соседом без суда

Лучший вариант — договориться. Тот, кто зарегистрировал землю позже, обычно корректирует границы и вносит изменения в кадастр. Для этого стоит пригласить профессионального геодезиста, который наглядно покажет ошибку и подготовит новый кадастровый план. Письменное согласие соседей и обновленный акт согласования границ — это ваш "щит" от будущих судебных исков.

Если мирные переговоры зашли в тупик, остается только судебный путь. Современная судебная практика 2026 года обычно на стороне того, чье право возникло раньше, говорят адвокаты.

С помощью технической экспертизы суд может отменить право собственности на участок, который был зарегистрирован с нарушениями.

Как сообщали Новини.LIVE, межевые споры или планы по расширению хозяйства часто заставляют украинцев разыскивать владельцев прилегающих территорий. Несмотря на ограничения военного времени, современные цифровые сервисы позволяют быстро получить нужные данные, не выходя из дома. Но помните: хотя онлайн-реестры значительно упростили жизнь, меры безопасности все еще могут ограничивать прямой доступ к некоторым картографическим ресурсам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что собственный колодец во дворе является жизненно необходимым ресурсом, поэтому любое строительство на соседнем участке в непосредственной близости воспринимается как прямая угроза водоснабжению. Когда новую шахту копают всего в нескольких метрах от вашей, возникает острая дилемма: как соседу реализовать право на благоустройство, не лишив при этом вас доступа к воде.