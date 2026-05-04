Зміна меж земельної ділянки після купівлі: як виправити помилки в кадастрі

Після купівлі землі інколи з’ясовується, що межі ділянки на папері не збігаються з реальністю. Такі помилки можуть призводити до конфліктів із сусідами або навіть блокувати реєстраційні дії. Попри це, ситуація не є безвихідною.

Закон дозволяє виправляти межі, але за певних умов і з дотриманням процедури, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформаційний проєкт "Нерухомість 360".

Як змінити межі земельної ділянки за згодою сторін

Багато хто вважає, що дані в кадастрі — це вирок, і змінити їх неможливо. Насправді Земельний кодекс України дозволяє коригувати межі, якщо власники сусідніх ділянок дійшли спільної мови.

Це найшвидший і найменш болючий шлях: ви просто оновлюєте координати без необхідності переоформлювати право власності. Головне — зафіксувати нові точки офіційно, щоб у майбутньому не виникло нових суперечок.

Накладення земельних ділянок

Найчастіше проблема з’являється через технічні помилки або людський фактор, зазначають в адвокатському об’єднанні "Бачинський та партнери". Серед основних причин:

помилки під час розробки землевпорядної документації;

неточності при внесенні даних до кадастру;

старі державні акти без цифрової прив’язки.

Такі ситуації часто проявляються під час спроби отримати кадастровий номер або продати землю.

Як вирішити межовий спір із сусідом без суду

Найкращий варіант — домовитися. Той, хто зареєстрував землю пізніше, зазвичай коригує межі та вносить зміни до кадастру. Для цього варто запросити професійного геодезиста, який наочно покаже помилку та підготує новий кадастровий план. Письмова згода сусідів та оновлений акт узгодження меж — це ваш "щит" від майбутніх судових позовів.

Якщо мирні переговори зайшли у глухий кут, залишається лише судовий шлях. Сучасна судова практика 2026 року зазвичай на боці того, чиє право виникло раніше, кажуть адвокати.

За допомогою технічної експертизи суд може скасувати право власності на ділянку, яка була зареєстрована з порушеннями.

