Владельцы могут потерять землю из-за одной ошибки в кадастре: детали

Владельцы могут потерять землю из-за одной ошибки в кадастре: детали

Дата публикации 2 мая 2026 08:50
Ошибка в кадастровом номере земельного участка: риски и как исправить в 2026 году
Мужчина с овощами и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Кадастровый номер — это уникальный код участка, который не должен повторяться. Именно он "привязывает" землю к владельцу в реестрах. Но на практике в 2026 году ошибки или дублирование все еще случаются. Часто владельцы узнают о проблеме уже во время продажи или оформления наследства.

И именно тогда появляются серьезные юридические риски, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Чем опасна ошибка в кадастровом номере

Если ваш номер в Государственном земельном кадастре (ГЗК) совпадает с чужим или содержит описку, юридически участка как бы не существует. Вы не сможете его продать, подарить или передать по наследству, потому что нотариус просто не увидит чистых документов.

Хуже всего — это "наложение" границ, когда из-за одной цифры ваш сосед законно строит забор посреди вашего огорода. Суды по таким делам длятся годами, а строительство на такой земле запретят первой же проверкой.

Как узнать кадастровый номер земельного участка

Первый шаг — это проверка актуальности данных в ГЗК. Вам нужно получить официальное подтверждение, что номер действительно имеет ошибку или дублируется.

Поскольку система реестров в 2026 году работает слаженно, выписка обычно подтягивается автоматически, но для исправления ситуации придется собрать бумаги, которые доказывают наличие "двойника" или технической ошибки в вашем госакте.

Исправление ошибки в кадастровом номере

Когда факт ошибки установлен, путь лежит к государственному регистратору. Главный секрет успеха — предоставить официальный документ от Госгеокадастра о том, что старый номер был ошибочным, а на замену ему присвоен новый. Без этой справки регистратор имеет полное право "завернуть" ваше заявление.

Регистратор сам видит базу, но документальное подтверждение смены номера — это ваша зона ответственности.

Завершающий этап — это внесение корректных данных в Государственный реестр прав. Вы пишете заявление, прилагаете пакет документов из ГЗК и ждете обновления информации.

Только после того, как в реестре появится правильный кадастровый номер, вы становитесь полноправным хозяином.

Как сообщали Новини.LIVE, наличие на руках лишь пожелтевшего от времени госакта уже не гарантирует спокойствия за собственную землю. Чтобы не оказаться в юридической ловушке при продаже или наследовании, владельцу необходимо привести документы в порядок и обязательно получить актуальную выписку из ГЗК. Именно этот документ сейчас является главным доказательством того, что ваша земля официально зафиксирована в цифровой базе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что выяснить, кому принадлежит смежная территория, значительно проще благодаря онлайн-сервисам, даже несмотря на ограничения военного времени. Обычно такой поиск становится актуальным, когда возникают споры за границу или появляется идея расширить собственное хозяйство за счет заброшенного участка поблизости.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
