Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Один документ решает все — как ребенка прописывают без владельца

Один документ решает все — как ребенка прописывают без владельца

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 06:12
Прописка ребенка без согласия владельца — когда это возможно
Как прописать ребенка без согласия собственника жилья. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие до сих пор живут с предупреждением, что владелец квартиры — это "царь и бог", единолично решающий, кого вписывать в квадратные метры. Однако украинское законодательство в этом вопросе непреклонно: интересы ребенка стоят выше имущественных амбиций взрослых.

Если один из родителей уже имеет официальную регистрацию по определенному адресу, он может зарегистрировать там своего ребенка без разрешения владельца, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Марину Гасанову.

Реклама
Читайте также:

Что говорит закон относительно прописки ребенка

Правовая логика проста: ребенок должен проживать вместе с родителями. Это не просто слова, а прямая норма статьи 29 Гражданского кодекса Украины.

"Местом жительства физического лица, не достигшего десяти лет, является место жительства его родителей или одного из них", — четко указано в документе.

Как это работает для детей до 14 лет

Проще всего оформить прописку ребенка до 14 лет. В этом случае работает так называемое правило одного из родителей. Регистрация проходит максимально быстро, если ребенку еще не исполнилось 14.

Главное — чтобы хотя бы один из родителей уже был прописан в этой квартире или доме.

Вам не нужно нести нотариальное согласие от владельца. Достаточно иметь при себе:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • ваши паспорта;
  • квитанцию об уплате админсбора.

Заявление можно подать как через ЦПАУ, так и за несколько минут через портал "Дія".

Тонкости прописки, о которых стоит знать

Если мать и отец зарегистрированы по разным адресам, тот из родителей, кто живет отдельно, должен подтвердить свое согласие на регистрацию ребенка с другим партнером. Это легко делается с помощью электронной подписи.

Важно и другое правило — выписать ребенка "в никуда" невозможно. Любые манипуляции с регистрацией несовершеннолетних, которые могут ухудшить их условия проживания, проходят через строгий контроль органов опеки.

Может ли прописанный человек получить долю в жилье

Многие ошибочно считают прописку прямым путем к получению доли в недвижимости. Однако адвокат Роман Симутин предостерегает от такой иллюзии.

"Факт регистрации в квартире или доме не наделяет вас правом собственности на него", — говорит эксперт.

Юридически штамп в паспорте лишь фиксирует ваш адрес для государства, не создавая никаких имущественных претензий.

"Ни на все жилье, ни на половину, ни на какую-то его долю. Точка", — отмечает Симутин, разграничивая право на проживание и право на распоряжение имуществом.

На самом деле реальным хозяином остается только тот, кто указан в государственном реестре на основе договора купли-продажи или наследства. Следовательно, наличие прописки без соответствующих документов на собственность не дает никаких законных оснований претендовать на квадратные метры.

Как сообщалось, регистрация в квартире — это не просто формальность, а прямое влияние на ваши коммунальные расходы. При отсутствии счетчиков плата за газ, воду и мусор начисляется на каждого прописанного жителя, что может существенно "раздуть" ежемесячные счета.

Также мы рассказывали, что реальность нередко опережает официальные данные в реестрах, из-за чего "бумажная" прописка родственников часто не совпадает с их фактическим местом жительства. Несмотря на дискомфорт для собственника, украинское право все еще обеспечивает жильцам серьезную юридическую защиту.

госрегистрация дети недвижимость прописка ребенок
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации