Прописка ребенка без согласия владельца — когда это возможно

Как прописать ребенка без согласия собственника жилья. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Многие до сих пор живут с предупреждением, что владелец квартиры — это "царь и бог", единолично решающий, кого вписывать в квадратные метры. Однако украинское законодательство в этом вопросе непреклонно: интересы ребенка стоят выше имущественных амбиций взрослых.

Если один из родителей уже имеет официальную регистрацию по определенному адресу, он может зарегистрировать там своего ребенка без разрешения владельца, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Марину Гасанову.

Реклама

Читайте также:

Что говорит закон относительно прописки ребенка

Правовая логика проста: ребенок должен проживать вместе с родителями. Это не просто слова, а прямая норма статьи 29 Гражданского кодекса Украины.

"Местом жительства физического лица, не достигшего десяти лет, является место жительства его родителей или одного из них", — четко указано в документе.

Как это работает для детей до 14 лет

Проще всего оформить прописку ребенка до 14 лет. В этом случае работает так называемое правило одного из родителей. Регистрация проходит максимально быстро, если ребенку еще не исполнилось 14.

Главное — чтобы хотя бы один из родителей уже был прописан в этой квартире или доме.

Вам не нужно нести нотариальное согласие от владельца. Достаточно иметь при себе:

свидетельство о рождении ребенка;

ваши паспорта;

квитанцию об уплате админсбора.

Заявление можно подать как через ЦПАУ, так и за несколько минут через портал "Дія".

Тонкости прописки, о которых стоит знать

Если мать и отец зарегистрированы по разным адресам, тот из родителей, кто живет отдельно, должен подтвердить свое согласие на регистрацию ребенка с другим партнером. Это легко делается с помощью электронной подписи.

Важно и другое правило — выписать ребенка "в никуда" невозможно. Любые манипуляции с регистрацией несовершеннолетних, которые могут ухудшить их условия проживания, проходят через строгий контроль органов опеки.

Может ли прописанный человек получить долю в жилье

Многие ошибочно считают прописку прямым путем к получению доли в недвижимости. Однако адвокат Роман Симутин предостерегает от такой иллюзии.

"Факт регистрации в квартире или доме не наделяет вас правом собственности на него", — говорит эксперт.

Юридически штамп в паспорте лишь фиксирует ваш адрес для государства, не создавая никаких имущественных претензий.

"Ни на все жилье, ни на половину, ни на какую-то его долю. Точка", — отмечает Симутин, разграничивая право на проживание и право на распоряжение имуществом.

На самом деле реальным хозяином остается только тот, кто указан в государственном реестре на основе договора купли-продажи или наследства. Следовательно, наличие прописки без соответствующих документов на собственность не дает никаких законных оснований претендовать на квадратные метры.

Как сообщалось, регистрация в квартире — это не просто формальность, а прямое влияние на ваши коммунальные расходы. При отсутствии счетчиков плата за газ, воду и мусор начисляется на каждого прописанного жителя, что может существенно "раздуть" ежемесячные счета.

Также мы рассказывали, что реальность нередко опережает официальные данные в реестрах, из-за чего "бумажная" прописка родственников часто не совпадает с их фактическим местом жительства. Несмотря на дискомфорт для собственника, украинское право все еще обеспечивает жильцам серьезную юридическую защиту.