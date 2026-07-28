Государственная регистрация недвижимости через "Дію": как правильно подготовить документы

Мужчина за ноутбуком, многоэтажный дом. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут подать документы на регистрацию права собственности на квартиру, дом или земельный участок онлайн через портал "Дія". Это позволяет не обращаться в государственные учреждения и не стоять в очередях. Но даже если у вас есть все документы, заявку могут не принять из-за элементарных технических ошибок.

Как избежать отказа, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 1141.

Почему могут отказать

Дело в том, что для электронной регистрации действуют четкие требования к оформлению документов. Если файл плохо отсканирован, имеет неправильный формат или не содержит необходимой информации, государственный регистратор может отказать в регистрации.

Поэтому наиболее распространенные причины отказа связаны не с самими документами, а с тем, как их подготовили для загрузки.

Как правильно подготовить документы

Документы нужно именно сканировать, а не фотографировать на телефон.

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Скан-копии должны:

иметь разрешение 150 dpi;

быть сохранены в формате PDF;

быть четкими и полностью читаемыми.

Фотографии документов могут иметь перекосы, тени, неравномерное освещение или нечеткий текст. Из-за этого регистратор может не распознать печати, подписи или отдельные реквизиты.

Особенно это касается старых документов, где печати уже частично выцвели или текст написан от руки.

Если документ состоит из нескольких страниц, действуют следующие требования:

все страницы необходимо объединить в один PDF-файл;

каждый отдельный документ загружается отдельным файлом;

электронная подпись обязательна.

После сканирования на документ необходимо наложить квалифицированную электронную подпись. Именно лицо, подписывающее отсканированные копии, подтверждает их соответствие бумажным оригиналам и несет за это ответственность.

Каким должно быть качество файлов

Электронные копии должны быть полностью пригодны для чтения. В частности:

текст должен быть расположен правильно — без поворотов или переворачивания;

все реквизиты, печати и подписи должны хорошо читаться;

документ не должен быть обрезанным или частично закрытым.

Если хотя бы часть информации невозможно прочитать, регистратор имеет право отказать в проведении государственной регистрации.

Какую информацию необходимо указать о документе

Каждый файл также должен содержать информацию о самом документе:

его тип;

серию (если есть);

номер;

дату выдачи;

орган, его выдавшего;

срок действия (при наличии);

другие дополнительные сведения, если они предусмотрены.

Поэтому перед отправкой документов через "Дію" стоит еще раз проверить не только их содержание, но и техническое оформление.

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