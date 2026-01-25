Короткострокові інвестиції в нерухомість в Україні — які існують ризики у 2026 році

Жінка з грошими. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році український ринок нерухомості продовжує працювати в умовах воєнної реальності, міграційних змін та економічної нестабільності. Частина інвесторів і надалі розглядає житло як інструмент швидкого заробітку на горизонті одного-двох років. Проте такі рішення вже не можна назвати масовими або простими.

Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, короткострокові інвестиції залишаються можливими, але потребують значно глибшого аналізу, ніж у попередні роки.

Чи можна заробити на короткому горизонті

Теоретично перепродаж або оренда можуть принести прибуток, однак він тепер залежить не від бренду забудовника, а від мікролокації та банального везіння з безпековою ситуацією.

"У нинішніх реаліях прибутковість може суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста", — зауважує Іванчук у коментарі Новини.LIVE.

Головна проблема 2026 року — це "завислі" об’єкти. Вкластися в довгобуд сьогодні означає просто заморозити капітал без жодних гарантій повернення.

Крім того, на швидкий прибуток тиснуть валютні стрибки та вибагливість орендарів, які вже не хапають будь-що, де є стіни й дах.

Яка нерухомість не підходить для швидкого прибутку

Експерт радить з обережністю ставитися до сегментів, де ризики переважають потенційний дохід. Йдеться про об’єкти з невизначеними строками завершення, житло у малих містах без стабільного попиту, а також вузькоспеціалізовану комерційну нерухомість. Це "мертві" активи, які в разі потреби не вийде швидко продати навіть за собівартістю.

Але найбільший ризик — це саме ліквідність у контексті безпеки.

"Нерухомість у зонах з неясними перспективами доступності може втратити ліквідність у будь-який момент", — попереджає Іванчук.

Основні ризики інвестора у 2026 році

Серед ключових загроз експерт виділяє макроекономічну нестабільність, відсутність гарантованого зростання цін та можливі регуляторні зміни.

"Перед вкладенням коштів необхідно прорахувати всі витрати, оцінити розвиток району та перевірити документи. Короткострокові інвестиції у 2026 році можливі, але без ретельного планування вони не забезпечать очікуваного результату", — каже експерт.

Важливу роль відіграють і локальні умови, зокрема попит на оренду та платоспроможність населення.

Раніше ми розповідали, яких об'єктів нерухомості власникам краще одразу позбутися. А також, чому можуть заблокувати угоди з житлом у 2026 році.